Pesca ilegal: secuestraron una gran cantidad de truchas arcoiris en embalse Alicurá

Ocurrió durante la madrugada del domingo sobre la Ruta Nacional 237. La Policía detectó irregularidades y labró actas de infracción.

Personal de la Comisaría 51° de Villa Traful , en conjunto con Guardafauna local y de Junín de los Andes , llevó adelante un operativo de control en el sector costa del Embalse Alicurá , sobre Ruta Nacional 237, con el objetivo de multar la pesca ilegal. Ocurrió durante la madrugada de este domingo.

Durante la inspección se detectaron diversas irregularidades relacionadas con la práctica de pesca nocturna utilizando cebo, el uso excesivo de equipos y el sacrificio indebido de ejemplares ictícolas, conductas prohibidas por la legislación provincial.

Como resultado de las tareas realizadas, se labraron múltiples actas de infracción a la Ley Provincial de Fauna Silvestre , al constatarse distintas irregularidades vinculadas a pesca nocturna con cebo, exceso de equipos y sacrificio indebido de ejemplares ictícolas.

Durante el procedimiento se procedió además al decomiso de una importante cantidad de truchas arcoíris, retirando los ejemplares de circulación y dando intervención a la autoridad competente.

Pesca ilegal alicurá (1)

Secuestraron más de 20 truchas en el mismo sector en diciembre

A principios de diciembre, en plena temporada de pesca deportiva en la provincia de Neuquén, durante este viernes hasta la madrugada del sábado, la División Brigada Rural y Abigeato de Zona Sur realizó un amplio operativo contra la pesca ilegal.

En coordinación con personal de Guardafaunas, se realizó un patrullaje por la ruta provincial 63, en el sector de Meliquina. El mismo fue llevado a cabo por la comisión policial junto a agentes de fauna en vehículo oficial.

En inmediaciones al río Caleufú, se realizó una parada fija y controles. Luego, se continuó el recorrido por la misma ruta hacia Paso Córdoba hasta el empalme con la ruta nacional 237.

pesca ilegal embalse alicurá

En este último lugar, el equipo realizó controles a pescadores que se encontraban en la zona del Embalse Alicurá. Acto seguido, labraron siete actas de infracción a la Ley de Fauna Silvestre.

A su vez, se procedió al secuestro de 21 truchas arco iris que los pescadores tenían en su poder como también una perca y diversos elementos de pesca.

Por otra parte, se intervino y apagaron varias fogatas escondidas en el lugar, una acción fundamental para prevenir los incendios en el lugar.

Consecuencias y sanciones por la pesca de truchas

Las truchas, en sus distintas variedades, son una de las especies más apreciadas en la pesca deportiva de la Patagonia, por eso está regulada por permisos, y requieren de un manejo responsable para evitar su sobreexplotación y garantizar la sostenibilidad del recurso.

Los controles como el realizado en este operativo buscan frenar la depredación de la fauna y concientizar a la comunidad sobre la importancia de respetar la legislación vigente.

Quienes quieran denunciar el incumplimiento de normativas de protección de fauna y recursos forestales pueden contactarse con la dirección provincial de Fauna de la Provincia al teléfono 0800-66666-36.

El costo de los permisos de pesca esta temporada en Neuquén

La nueva temporada comenzó el 1° de noviembre de 2025. El director provincial de Fauna y Áreas Naturales Protegidas, Nicolás Lagos, aclaró que el reglamento mantiene las disposiciones del año pasado, sin grandes modificaciones. "A veces cambian fechas de apertura o límites por razones biológicas o climáticas, pero este año quedó igual", señaló en diálogo con LU5.

En 2024, por ejemplo, en el embalse Piedra del Águila se permitió sacrificar hasta cinco truchas debido a la superpoblación generada por escapes de jaulas de cría.