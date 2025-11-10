Pesca ilegal: decomisaron 105 truchas en distintos lugares de Neuquén

Personal de Fauna y Policía de la provincia también labraron 72 actas. El objetivo es hacer cumplir la normativa y preservar los recursos naturales de la zona.

A pocos días de iniciada la temporada de pesca deportiva en Neuquén , durante este fin de semana se realizaron controles en distintas regiones, que dieron como resultado la confección de 72 actas de infracción y el decomiso de 105 truchas por pesca ilegal.

Durante los procedimientos realizados, las autoridades también se labró acta a una persona de Río Negro por guiar en la provincia del Neuquén, sin autorización.

Los operativos se realizaron en forma conjunta entre personal del área de Fauna y Policía rural y se desarrollaron por tierra, por agua y con tres drones. El director provincial de Fauna, Nicolás Lagos, recordó que “durante la temporada de pesca todos los fines de semana se realizan controles de forma simultánea, en todo el territorio provincial”.

Estas acciones tienen como objetivo hacer cumplir la normativa provincial y preservar los recursos naturales de la zona, como la trucha arcoíris y la trucha marrón. La temporada de pesca comenzó el 1 de noviembre y se recomienda respetar las leyes vigentes.

Operativo pesca ilegal

Normas para evitar la pesca ilegal

La pesca deportiva en la Patagonia está regulada por normativas específicas, por lo que este tipo de operativos busca frenar la depredación y fomentar el respeto por la biodiversidad local.

La temporada 2025/2026 de pesca deportiva comenzó el 1 de noviembre en la provincia del Neuquén, con especies emblemáticas y entornos de belleza incomparable, por lo que la pesca se convierte en una excusa perfecta para recorrer los destinos más atractivos de la región.

Los permisos de pesca de Neuquén se pueden adquirir en línea con diferentes categorías según el tipo de pescador.

Operativo pesca ilegal 2

El reglamento de pesca en Neuquén

Además, el Reglamento de Pesca Deportiva Continental Patagónico 2025-2026 puede descargarse desde este enlace.

Las modalidades habilitadas son spinning, mosca (fly casting) y trolling, cada una con su propio encanto para desafiar a las truchas y pejerreyes que habitan las aguas neuquinas.