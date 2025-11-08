Pesca ilegal: secuestraron 40 truchas arcoíris y cañas en rutas 40, 237 y 234

También en la zona de Las Lajas infraccionaron a dos hombres por pescar en un campo privado.

Tras un operativo por las rutas 40, 237 y 234, Personal de la División Brigada Rural y Abigeato Zona Sur , junto a agentes de Guarda Fauna y efectivos policiales de distintas dependencias, secuestraron 40 piezas de truchas y elementos de pesca .

Fue durante un patrullaje preventivo entre la tarde del jueves y la madrugada del viernes, cubriendo un amplio recorrido en jurisdicción de Junín de los Andes .

Durante el operativo, se fiscalizaron diversos sectores de pesca y zonas rurales, entre ellos Bahía Valentina, Limay Chico, Embalse Alicurá, Malalhuaca, Estancia Chacabuco y el sector Confluencia-Traful.

Junín de los Andes- secuestro- truchas-3

La tarea se realizó de manera conjunta con personal de Guarda Fauna de diferentes seccionales, efectivos policiales de Villa Traful y miembros de grupos especiales, quienes efectuaron controles de identificación y prevención en la zona.

Junín de los Andes- secuestro- truchas-2

Como resultado, se procedió al secuestro de 40 piezas de trucha arcoíris, 15 equipos de pesca con cañas y 20 recipientes de cebo, labrándose alrededor de 20 actas de infracción en el marco de la Ley Provincial N° 2.539 de protección de fauna ictícola.

Infraccionaron a dos hombres por pesca ilegal

Personal de la Comisaría 27° de Las Lajas intervino, en la noche de este último jueves, en un procedimiento por presunta pesca ilegal en un campo privado de la Estancia El Halcón, ubicada en el paraje Codihue.

El operativo se inició alrededor de las 21.20, tras un llamado al 101 que alertaba sobre la presencia de dos personas en un predio privado sin autorización, presuntamente realizando actividades de pesca.

El personal policial recorrió aproximadamente 18 kilómetros por Ruta Provincial 21 y luego otros 5 kilómetros por camino de tierra hacia el oeste, continuando a pie por una zona de difícil acceso. En el lugar, los uniformados observaron a dos hombres con elementos de pesca y varias truchas en su poder.

pesca ilegal- Las Lajas-1 Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

Con la presencia de personal de Guardafaunas, se constató que los individuos no contaban con los permisos correspondientes, motivo por el cual se labraron actas de infracción a la Ley Provincial de Fauna Silvestre y sus Hábitats N° 2539, Además, se procedió al secuestro de los elementos utilizados.

Se informó que una vez que finalizaron las diligencias en sede policial, los dos involucrados recuperaron su libertad ambulatoria.