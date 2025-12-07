Pesca ilegal: secuestraron más de 20 truchas y se labraron infracciones

El operativo que realizó Brigada Rural y Abigeato arrojó resultados positivos. El objetivo es hacer cumplir la normativa y preservar los recursos naturales de la zona.

En plena temporada de pesca deportiva en la provincia de Neuquén , durante este viernes hasta la madrugada del sábado, la División Brigada Rural y Abigeato de Zona Sur realizó un ampli o operativo contra la pesca ilegal .

En coordinación con personal de Guardafaunas, se realizó un patrullaje por la ruta provincial 63 , en el sector de Meliquina. El mismo fue llevado a cabo por la comisión policial junto a agentes de fauna en vehículo oficial.

En inmediaciones al río Caleufú , se realizó una parada fija y controles. Luego, se continuó el recorrido por la misma ruta hacia Paso Córdoba hasta el empalme con la ruta nacional 237.

En este último lugar, el equipo realizó controles a pescadores que se encontraban en la zona del Embalse Alicurá. Acto seguido, labraron siete actas de infracción a la Ley de Fauna Silvestre.

Operativo pesca ilegal

A su vez, se procedió al secuestro de 21 truchas arco iris que los pescadores tenían en su poder como también una perca y diversos elementos de pesca.

Por otra parte, se intervino y apagaron varias fogatas escondidas en el lugar, una acción fundamental para prevenir los incendios en el lugar.

pesca ilegal embalse alicurá

Consecuencias y sanciones por la pesca de truchas

Las truchas, en sus distintas variedades, son una de las especies más apreciadas en la pesca deportiva de la Patagonia, por eso está regulada por permisos, y requieren de un manejo responsable para evitar su sobreexplotación y garantizar la sostenibilidad del recurso.

Los controles como el realizado en este operativo buscan frenar la depredación de la fauna y concientizar a la comunidad sobre la importancia de respetar la legislación vigente.

Quienes quieran denunciar el incumplimiento de normativas de protección de fauna y recursos forestales pueden contactarse con la dirección provincial de Fauna de la Provincia al teléfono 0800-66666-36.

El costo de los permisos de pesca esta temporada en Neuquén

La nueva temporada comenzó el 1° de noviembre de 2025. El director provincial de Fauna y Áreas Naturales Protegidas, Nicolás Lagos, aclaró que el reglamento mantiene las disposiciones del año pasado, sin grandes modificaciones. "A veces cambian fechas de apertura o límites por razones biológicas o climáticas, pero este año quedó igual", señaló en diálogo con LU5.

En 2024, por ejemplo, en el embalse Piedra del Águila se permitió sacrificar hasta cinco truchas debido a la superpoblación generada por escapes de jaulas de cría.