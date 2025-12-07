Una empresa neuquina productora de truchas arcoiris recibió un notable premio nacional

Una compañía que opera en la cuenca del río Limay recibió un reconocimiento en los Premios Pyme Galicia Clarín a la mejor Pyme Industrial y a la Pyme de Oro.

El 30 de noviembre se celebró el Día Mundial de la Acuicultura y esa fecha trajo buenas nuevas para la acuicultura patagónica. Se trata de un gran logro para Neuquén , con una destacada compañía que cría truchas arcoiris y para la acuicultura argentina: Salmon Trout recibió un reconocimiento en los Premios Pyme Galicia Clarín a la mejor Pyme Industrial y a la Pyme de Oro.

En una ceremonia organizada por octava vez por el diario nacional Clarín y Banco Galicia , con el objetivo de dar mayor visibilidad al rol estratégico de las pequeñas y medianas empresas en el entramado económico y social de la Argentina, destacaron a Salmon Trout . La compañía está firma dedicada a la cría y producción de trucha arcoiris en la cuenca del río Limay de la provincia de Neuquén.

“Vengo del mundo académico, pasé más de veinte años como docente e investigador y un día decidí arrancar de cero como emprendedor. Hubo caídas, subidas y bajadas, pero paso a paso logramos convertir una idea en un modelo industrial que hoy está floreciendo y escalando”, señaló Gabriel Morales , fundador, presidente y director general de Salmon Trout, al recibir el galardón.

Premio Clarín empresa trucha Neuquén El galardón que recibió Salmon Trout en los Premios Pyme Galicia Clarín a la mejor Pyme Industrial y a la Pyme de Oro.

“Este premio valida una apuesta contracorriente: producir trucha y desarrollar acuicultura en un país donde casi no existía esa industria. Ver a nuestros equipos identificarse como acuicultores y proyectar su futuro en esto es, más que una caricia al alma, un gran abrazo a todo el camino recorrido”, agregó Morales en el evento.

Empresa de Neuquén: cómo nació Salmon Trout

Nació siendo un proyecto de acuicultura sustentable y obtuvo el máximo galardón en esta edición donde también ganó en la categoría PYME Industrial. Su inicio fue en el año 2017 con el objetivo de fortalecer la industria acuícola en Norpatagonia sobre la base de un modelo de producción agropecuario, colaborativo e integrado que permitiera desarrollar la cadena de valor de la trucha patagónica.

Sus procesos fueron acompañados técnicamente desde la secretaría de Producción e Industria y su producto de calidad superior, se fue diferenciando tanto por la calidad de agua del embalse – libre de enfermedades de salmónidos-, como por las prácticas de cultivo responsables con el ambiente, con el bienestar animal y con la comunidad.

Con el objetivo de fortalecer la exportación de los productos, en 2021 Salmon Trout y Newsan Food desarrollaron una estrategia comercial conjunta que permitió la llegada de Trucha Patagónica Premium a los mercados internacionales más exigentes.

Las pymes representan más del 90% de las empresas y generan más del 60% del empleo registrado en todo el país, remarcaron en el evento.

