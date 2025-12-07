Operativos de alcoholemia: otra graduación alta en un sorpresivo control en la región

Se llevaron a cabo dos operativos de tránsito que arrojaron resultados positivos. También se labraron actas y secuestraron vehículos, entre ellos a un menor de edad.

Centenario y un nuevo capítulo de alcoholemias positivas por la noche. Aunque la ciudad se encuentre adherida a la Ley de Alcohol Cero, frecuentemente se muestran altos índices de casos positivos cada fin de semana.

En esta ocasión, la municipalidad llevó adelante dos operativos de tránsito entre ayer y la madrugada de este domingo . La jornada estuvo a cargo de los inspectores de tránsito y personal de la Comisaría 52 y Quinta.

Este sábado por la tarde, el operativo se montó en la esquina de Cuba y Bernardo O’Higgins, donde se redactaron 15 actas por diversas faltas contravencionales. Asimismo, se secuestraron tres motos, por falta de documentación, por el uso de un caño de escape no original y en otro caso era un menor de edad quien conducía un vehículo.

operativo alcoholemia centenario (1)

En tanto, esta madrugada los operativos tuvieron lugar sobre las esquinas de las calles Belgrano e Intendente Pons; Antártida Argentina y Belgrano; y Marcial Bravo y San Juan Bosco.

Cuántas alcoholemias positivas se registraron y la graduación más alta

En este último control que realizaron inspectores y personal policial, se detectaron 5 alcoholemias positivas, dando el valor más alto de la noche el conductor de una moto con 1,96 gramos de alcohol en sangre.

También se labraron 25 actas por diferentes contravenciones; y se secuestraron los 5 vehículos que dieron positivo.

alcoholemia centenario (5)

En total, la jornada de este fin de semana dejó como resultado 9 vehículos secuestrados y se realizaron 40 actas contravencionales por diferentes incumplimientos en la documentación.

El milagro en Avenida Mosconi: manejaba borracho, chocó contra un camión y un ciclista se salvó de milagro

Una imprudencia terminó en milagro cuando una camioneta que circulaba por la ex Ruta 22 chocó por detrás a un camión, que a su vez embistió a un ciclista. El hombre sufrió múltiples heridas, pero se encuentra fuera de peligro.

El accidente tuvo lugar este sábado por la mañana, sobre Avenida Mosconi y San Salvador, en las inmediaciones del Hotel Nuevo Caminante. Cerca de las 11:30, las autoridades recibieron el aviso y se dirigieron rápidamente al lugar.

El siniestro tuvo como protagonistas a tres vehículos: una Volkswagen Amarok modelo V6, conducida por un joven de 22 años; un camión Mercedes Benz Accelo 815 destinado al transporte de sustancias alimenticias; y una bicicleta. Todos ellos circulaban en dirección oeste-este.

Ciclista abajo camion mosconi

Según informó el comisario Pablo Encina, jefe de la División Tránsito Neuquén, en diálogo con LM Neuquén, el siniestro se produjo cuando la Amarok impactó de atrás al camión. El golpe provocó que el conductor del rodado mayor perdiera la estabilidad y comenzara a realizar maniobras de zigzag sobre la cinta asfáltica.

Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron que el conductor de la camioneta circulaba con un alto nivel de alcohol en sangre, un factor que habría sido determinante en el origen del siniestro.

“Pudimos determinar en el lugar que el conductor de la Amarok no tenía ningún tipo de documentación y que el test de alcoholemia arrojó 1,92 gramos por litro”, detalló Encina. A raíz de esta situación, la camioneta fue secuestrada.