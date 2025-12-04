El gobierno provincial respondió a los reclamos de ATEN y las posibles fechas del aguinaldo

El ministro Tobares se refirió al pedido del gremio de anualizar la pauta salarial y a la solicitud de un boleto docente. También habló del SAC.

Al cierre del acto en el que juraron los nuevos funcionarios que se incorporarán al gabinete de Rolando Figueroa , el gobierno provincial respondió este jueves sobre el rechazo del gremio docente ATEN a la propuesta salarial 2026. “Con los cuatro sindicatos hemos sido claros en el sentido de cuáles son las posibilidades desde el punto de vista financiero y presupuestario que tiene la provincia. La realidad es una sola, y en una Argentina que en definitiva está muy fragmentada, muy dividida, es una lástima que, por ejemplo, en Neuquén, nosotros no podamos llegar a tener un entendimiento con todos los sindicatos”, señaló el ministro de Gobierno, Jorge Tobares.

Indicó que para el Ejecutivo es “fundamental poder compartir un diagnóstico y un pronóstico con relación a cuál puede ser el comportamiento de la economía en los próximos meses. De allí que la propuesta sea semestral y en función de cómo se despeje en los meses venideros, revisar y corregir de acuerdo a las posibilidades concretas que tengamos desde el punto de vista presupuestario”.

Consultado por LM Neuquén respecto a si es viable una propuesta anualizada (esto planteó el titular de ATEN, Marcelo Guagliardo ), Tobares respondió que ampliar el plazo implica también un riesgo. “Si nosotros tuviésemos algún comportamiento de determinadas variables, no tendríamos ningún problema en sostener la anualidad. Pero entendemos que, como le ocurre a la mayoría de los argentinos, las miradas son de corto plazo”, señalo el ministro.

“No hay ninguna provincia que esté actualizando salarios por IPC y la verdad que eso de alguna manera no lo queremos alterar, queremos tener una hoja de ruta desde el punto de vista político y económico que sea autónoma porque sabemos cuáles son los riesgos de perder esa autonomía”, resaltó.

SFP ATEN paritarias casa de gobierno tobares guagliardo mansilla (8) Sebastián Fariña Petersen

Nueva convocatoria

“Los criterios que utiliza Nación por ejemplo de aprobación de todas las pautas salariales en el sector público y privado son de público conocimiento, y nosotros estamos muy por encima de la media en lo que tiene que ver con el acompañamiento del criterio de actualización con relación a la inflación y lo queremos sostener porque sabemos lo que implica para el trabajador y para la economía”, destacó Tobares, respecto a la propuesta que hizo el Gobierno a los gremios estatales.

Con relación a una nueva convocatoria a ATEN, precisó que el gremio pidió tener una reunión antes del 11. Ante esto, el ministro advirtió que si bien lo planteado por el sindicato se está revisando, “el esquema que le hemos propuesto y que cerramos ayer (por el miércoles) con ATE no va a tener ningún tipo de alteración porque es lo que realmente hemos diseñado y, en definitiva, es lo que vamos a suscribir con UPCN y Viales”. Y volvió a recalcar que “es una cuestión simplemente de sentido común: si de cuatro gremios, tres de alguna manera comparten la propuesta o interpretan que la propuesta es la que la provincia de Neuquén hoy en día puede sostener y cumplir con el IPC es un llamado a la reflexión y al sentido común con relación al gremio ATEN”.

SFP ATEN paritarias casa de gobierno tobares guagliardo mansilla (7) Sebastián Fariña Petersen

¿Se puede otorgar un boleto docente?

Otra de las otras cuestiones que había planteado ATEN en el último encuentro con el Gobierno fue que se implemente un boleto docente, como el que existe para los estudiantes. “Eso lo estamos analizando, todos los puntos que ellos trajeron a la mesa de la paritaria están sujetos a análisis político”, dijo Tobares.

“Lo único que no podemos atender en la medida de la expectativa de ellos es el tema de la recomposición salarial porque, reitero, desde el punto de vista presupuestario y con nuestras estimaciones no podríamos cumplimentarlo”, apuntó.

Sostuvo que dentro del actual contexto económico, tanto nacional como provincial, el gobierno neuquino está proponiendo “un acuerdo semestral y sentarnos en el mes de junio a revisarlo si es que las variables económicas así lo indican y nos lo permiten”.

Aguinaldos

Por otra parte, consultado sobre si ya existe una fecha de pago para el medio aguinaldo del sector estatal, Tobares dijo que aún no la tienen. Indicó que se tuvo que correr la propuesta de pago del bono a la segunda quincena del mes de enero “en función de las posibilidades y las previsibilidades que tenemos”.

Afirmó que esto “no es en un sentido ni caprichoso ni tratando de perjudicar los ingresos de los trabajadores en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la postergación del pago del bono que el año pasado lo hicimos en forma conjunta con el aguinaldo. Hoy en día hemos tenido que ordenarnos para poder cumplir con el aguinaldo, el salario del mes de diciembre y el bono, pagando recién en la segunda quincena de enero porque los números así lo permiten”.

Ante la pregunta de si el SAC podría pasarse para el mes que viene, dijo que no. “Vamos a cumplir con todos los compromisos conforme lo venimos haciendo y las posibilidades presupuestarias en que nos lo permiten. Lo que estoy indicando es que en este mes nos hubiese encantado poder pagar el bono también como lo hicimos el año pasado. Bueno, pero por una cuestión de ingresos no lo podíamos cumplir. Pero en lo que tiene que ver con el aguinaldo y el salario vamos a cumplirlo en tiempo y forma”, aseguró.