Mario Ureña, líder de la agrupación Ruta SO, sufrió un ataque cardíaco y fue declarado muerto tras ser asistido en el lugar.

Un invitado murió al aire mientras participaba de un debate en un estudio de televisión

Mario Ureña, referente del sector del Transporte en República Dominicana , murió frente a las cámaras durante la transmisión en vivo de un programa de televisión de ese país centroamericano. El dirigente participaba como invitado cuando sufrió un ataque cardíaco que provocó su deceso, pese a los intentos de asistencia y reanimación.

El hecho ocurrió este miércoles por la mañana, mientras Ureña intervenía en una mesa de discusión sobre recorridos urbanos, permisos de operación y la situación de los choferes en el distrito.

En medio del debate, dejó caer unos documentos y se desplomó ante los conductores y el equipo técnico del canal, quienes interrumpieron de inmediato la transmisión para solicitar ayuda médica.

Desde la producción del programa se acercaron rápidamente para brindarle asistencia, mientras se convocaban servicios de emergencia. Sin embargo, Minutos más tarde, paramédicos ingresaron al estudio para continuar las maniobras, pero los reportes indican que el dirigente fue declarado muerto en el lugar.

Según los primeros informes citados por medios locales, la causa preliminar del deceso habría sido un paro cardíaco fulminante.

Las cámaras del canal registraron el momento del colapso y el video se hizo viral en redes sociales poco después. Las imágenes muestran que el invitado, que estaba sentado en un sillón, se desvanece de repente.

Quién era Mario Ureña, el referente de Transporte que murió en televisión

Ureña era presidente de Ruta SO, agrupación que opera servicios urbanos en el distrito Santiago Oeste, ubicado en el centro norte dominicano. Su participación en televisión se debía a las tensiones entre distintas organizaciones del sector, que mantenían disputas por rutas, paradas y permisos de circulación.

De acuerdo con reportes de La Nación Dominicana, esas diferencias motivaron debates frecuentes en medios locales y la convocatoria de referentes para exponer la situación.

Ureña también era comunicador y participaba en espacios radiales y televisivos, abordando discusiones relacionadas con la movilidad urbana, la promoción turística y la gastronomía de República Dominicana. Además, era reconocido por promover el turismo y la gastronomía del país.

Qué dijo el canal oficialmente

Tras el episodio, el canal que emite El Café de Diario 55 publicó un mensaje en sus redes oficiales.

“Supertv55 (Canal 55) lamenta profundamente el fallecimiento del señor Mario Ureña, fundador y presidente de la Ruta Urbana S.O., quien partió de manera repentina mientras participaba en nuestro espacio El Café de Diario 55”, expresó la señal en un texto publicado en la red social X.

Además, señaló: “Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, compañeros de la Ruta S.O., amigos y a todo el sector transporte de Santiago, que hoy llora esta irreparable pérdida”.

Por su parte, Santiago Rodríguez, vocero de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (CONATRA), expresó que la incertidumbre y los enfrentamientos constantes afectaron la salud de Ureña.

"La presión de la alcaldía, la Policía y los dirigentes de otras rutas que se oponen a la operación de la SO lo estaban consumiendo. No pudo más", manifestó el portavoz.