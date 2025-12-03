Una influencer de motos murió tras publicar un mensaje con un presagio fatal

La joven colombiana de 25 años perdió la vida tras una caída que la dejó debajo de un camión, luego de escribir que conducía sin gafas.

Las motos eran su principal pasión, pero la influencer también compartía estilo de vida y tatuajes.

La influencer Karen Sofía Quiroz Ramírez , conocida en las redes como “ Bikegirl ”, murió tras sufrir un accidente en una ruta del departamento de Santander, en Colombia.

La joven de 25 años circulaba en su motocicleta Suzuki Gixxer cuando intentó realizar un adelantamiento entre un automóvil Chevrolet Spark y un camión que avanzaba por el carril contiguo.

Sin embargo, aparentemente perdió el control de su unidad y cayó sobre el asfalto, donde fue alcanzada por las ruedas traseras del vehículo de mayor porte, en una acción que causó su deceso.

El hecho ocurrió en horas de la noche, alrededor de las 21.40, y el deceso de "Bikegirl" fue confirmado en el momento por las autoridades de tránsito que acudieron al lugar.

Las cámaras de seguridad instaladas en ese tramo de la ruta serán clave para los investigadores, porque seguramente filmaron la secuencia del trágico incidente vial.

MOto colombiana accidente 1 Así quedó la moto de la influencer que perdió la vida en un accidente de tránsito en Colombia.

“La hipótesis más probable del incidente es que el motociclista viajaba entre dos vehículos. Pero esta situación será objeto de una investigación.”, dijo el funcionario de Transportes, Jahir Andrés.

En declaraciones reproducidas por medios locales, agregó: “La Fiscalía procederá a determinar de forma clara y precisa la causa de este desgraciado incidente de tránsito. Realizaremos las investigaciones correspondientes, realizaremos las respectivas entrevistas a los testigos y analizaremos las imágenes de CCTV”.

El premonitorio mensaje de la influencer

Horas antes del accidente, la creadora de contenido compartió en sus redes un mensaje con una especie de presentimiento que tuvo mayor repercusión luego de su muerte.

“Espero no chocar, porque voy sin gafas”, dijo la joven, quien explicó que se encontraba manejando sin ese elemento habitual debido a que se le había roto.

Moto influencer Colombia nota El premonitorio estado que publicó la influencer horas antes de su fatal accidente.

Karen Sofía producía contenido relacionado con motocicletas, recorridos, estilo de vida y tatuajes. Sus videos incluían registros de sus viajes y maniobras, junto con recomendaciones técnicas y escenas de conducción.

Solo en Instagram, donde lucía generalmente atuendos osados junto a su vehículo, acumulaba unos 40 mil seguidores.

Qué se supo del accidente fatal de la influencer

De acuerdo con información que difundió Univisión, la joven motociclista cayó hacia su lado izquierdo luego de intentar pasar entre el automóvil y el camión, quedando en la línea de avance del vehículo de carga.

Otros medios colombianos añadieron que el primer impacto habría ocurrido contra el automóvil particular antes de que la víctima quedara sobre el asfalto.

Por su lado, las autoridades confirmaron que la motocicleta presentaba daños compatibles con un golpe lateral previo a la caída, mientras que los peritos realizaron un relevamiento en la zona para identificar marcas de frenado, la distancia entre vehículos y los puntos de contacto.

La emotiva despedida de su familia y amigos

Para despedir sus restos, la familia realizó una emotiva ceremonia religiosa en Bucaramanga el 29 de noviembre, en la capilla San Pedro Apóstol del Parque Memorial Tierrasanta.

Entre lágrimas y dolor, sus allegados y compañeros de ruta la homenajearon haciendo sonar los motores de sus motocicletas.

Además, exhibieron fotografías que recordaban sus mejores momentos y mensajes de condolencia.