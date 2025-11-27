Murió un joven influencer: el fatal desafío que hizo para subir 30 kilos en pocos días

Tenía 30 años y su objetivo era pesar más de 100 kilos. Qué ocasionó su muerte.

La muerte del influencer de 30 años, abrió la polémica sobre los riesgos de llevar al cuerpo a límites peligrosos para producir contenido digital. El joven inició un desafío público que consistía en aumentar unos 30 kilos mediante una “maratón” de comida chatarra.

Luego, quería demostrar lo fácil que según él, resultaba bajar ese peso con su propio programa de entrenamiento y alimentación. Un mes después, su cuerpo no resistió: sufrió un ataque al corazón mientras dormía .

El influencer fitness ruso Dmitry Nuyanzin se había propuesto llegar a 30 kilos por encima de su peso habitual para luego iniciar un proceso de pérdida de peso que serviría para motivar a personas con obesidad. Su objetivo, expresado repetidas veces en redes sociales, era convencer a quienes superaran los 100 kilos, de que con su método podían “cambiar su figura y su vida” . Para demostrarlo, decidió someterse a un desafío radical: ingerir alimentos hipercalóricos y ultraprocesados durante semanas.

Según medios británicos, el joven consumía hasta 10.000 calorías por día. En sus videos detallaba sus comidas: pasteles en el desayuno, 800 gramos de albóndigas con mayonesa al mediodía, snacks como papas fritas, y, por la noche, una hamburguesa acompañada por dos pizzas pequeñas. Todo quedaba registrado en su perfil de Instagram, donde compartía fotos y relatos sobre su “progreso”.

rusia

Una semana antes de su muerte, comunicó que había logrado un aumento de 12 kilos en solo un mes, alcanzando los 105 kilos. Escribió un mensaje celebratorio: “Lo quería y pude”, reflejando su entusiasmo por la transformación que mostraba en redes.

Promesas a sus seguidores y señales de alerta

El influencer intentaba convertir el aumento de peso en una instancia motivacional para otros. Ofreció 130 dólares a cualquier persona que superara los 100 kilos y lograra perder al menos el 10% de su peso corporal antes de Año Nuevo, siempre utilizando su plan de adelgazamiento. Para él, ese desafío colectivo representaba una forma de generar más interacción y, al mismo tiempo, reforzar su marca personal.

Sin embargo, los primeros signos de alarma aparecieron días antes del desenlace. Amigos del joven contaron que comenzó a sentirse mal, con un cansancio que le resultaba inusual. Incluso faltó a uno de sus entrenamientos, una decisión poco frecuente para alguien que mantenía un estilo de vida asociado al fitness. Les comentó a sus allegados que pensaba visitar a un médico por precaución. El malestar, lejos de mejorar, se intensificó.

El medio ruso Ostorozhno Novosti informó que, esa misma noche, el corazón del influencer dejó de funcionar mientras dormía. El cuerpo fue encontrado horas más tarde, sin señales de violencia ni otros factores externos.

La muerte de Nuyanzin levantó un fuerte debate en su país y en comunidades online donde se discute la responsabilidad de los influencers y el impacto de los desafíos virales, como el de la comida. Su caso se suma a otros episodios donde creadores de contenido realizan prácticas arriesgadas con el objetivo de aumentar su alcance o demostrar resultados rápidos.