Vida después de la muerte: la familia de la tragedia de la Ruta 22 hizo un anuncio conmovedor

El amor después del dolor. En medio de la tristeza infinita, un regalo del cielo para la familia Gutiérrez Fluxa . Y una caricia para el pueblo de Catriel que acaba de sufrir un terrible cachetazo. Tras la abrupta pérdida de sus pequeños hijos, quienes fallecieron junto a su tía y su abuela en la tragedia de la Ruta 22 , los padres de las víctimas fatales compartieron una noticia que es mucho más que un consuelo: el nacimiento de su tercer hijo . Sí, la vida después de la muerte.

Ramiro Valentín Gutiérrez Fluxa llegó al mundo para traer luz en plena tristeza. Su nacimiento fue anunciado con alegría por su papá, José María, quien le dio la bienvenida en redes sociales con un mensaje cargado de amor, esperanza y fe.

Y en el que también recordó a los integrantes de la familia que perdieron la vida en el terrible accidente ocurrido el sábado por la mañana en la Ruta 22 , entre Fernández Oro y Allen.

accidente fatal ruta 22 oro Una terrible imagen de la tragedia de la ruta 22. LM Cipolletti

“Bienvenido, Ramiro Valentín Gutiérrez Fluxa, viniste a llenar luz y paz a nuestras vidas. Sé que tus hermanos, tu abuela y tu tía te querían conocer, pero sé que te están cuidando desde donde estén…”, fue el sentido mensaje.

En otro conmovedor pasaje, también le dedicó un profundo agradecimiento a su compañera, Yeni, la mamá de Ramiro, destacando su fuerza mental y emocional, además de su entereza para dar vida en un momento tan difícil: “Te amo, mujer mía, por ser tan fuerte y hacer todo el esfuerzo para tener este hermoso tesoro”.

nacimiento hijo Ramiro vino a llenar de luz y paz a una familia devastada.

De esta manera, el nacimiento de Ramiro se transformó en un mensaje de esperanza para toda la comunidad de Catriel, que no sale de su conmoción. Mientras el dolor aún persiste, su llegada representa una nueva oportunidad, un símbolo de amor que continúa, que sostiene y que ilumina. ¡Bienvenido, Ramiro!

El testimonio del único sobreviviente de la tragedia de la ruta 22

El único sobreviviente, José Pastor Gutiérrez, habló por primera vez en las últimas horas y su testimonio revela la profundidad del impacto emocional y humano de un siniestro que generó conmoción en toda la región.

Gutiérrez, todavía conmovido, contó que ese mismo día había recibido una buena noticia: “Acaba de nacer mi tercer nieto”, dijo en relación a Ramiro aunque inmediatamente admitió que el dolor era inmenso. “Los otros dos los perdí en el accidente”, expresó con la voz quebrada.

Recordó que fueron embestidos desde atrás: “Me chocaron de atrás, se prendió fuego la camioneta y no pude sacar a mis dos nietos, los hermanitos del niño que nació hoy, mi hija mayor y mi esposa”.

De "este tipo miente" a un pedido especial

En su relato insistió en que nadie lo ayudó: “No puede ser que este tipo mienta, hay testigos, hay fotos. Estoy solo”. También anticipó que en Catriel organizarán una marcha multitudinaria para pedir justicia.

Entre lágrimas, recordó a su esposa, la doctora Liliana Cocuzza: “Una mujer impecable, capaz de hacer todo bien para quien sea. Me la arrebataron”. Y agregó: “Me quedé solo con mi único nieto, mi nuera y mi hijo”.

En medio del drama, Gutiérrez realizó un pedido a la comunidad: recuperar una netbook rosa con lunares, que viajaba dentro de un maletero negro que se desprendió del vehículo. “No necesito las prendas, quiero la computadora para recuperar fotos hermosas que teníamos con mis nietos”, expresó. La familia difundió el pedido en redes sociales con la esperanza de que alguien pueda devolverla.