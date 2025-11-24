Una balacera interrumpió un show en un restaurante y causó dos muertos

Los investigadores señalaron que, además de los dos fallecidos, otro hombre fue herido, y que las tres personas involucradas se conocían entre sí.

La investigación preliminar sobre las causas de la balacera apunta a un hecho vinculado con violencia doméstica.

De acuerdo con un comunicado oficial publicado por el Departamento de Policía de la ciudad de Aurora (APD) , el incidente se registró hacia las 21.10 del pasado sábado, cuando en el local gastronómico había más de un centenar de espectadores de la banda Beyond the Blonde.

Los oficiales acudieron tras recibir múltiples llamados que alertaban sobre disparos en el establecimiento ubicado sobre North Broadway y al ingresar encontraron a tres personas alcanzadas por balas.

Dos de ellas fueron trasladadas por paramédicos de los Bomberos de Aurora a hospitales de la zona, donde una murió horas más tarde, mientras que la tercera, el supuesto agresor, fue hallada sin vida en el interior.

En tanto, el hombre que permanece internado se encontraba en estado crítico, según precisaron los equipos médicos que lo recibieron.

La Policía informó que la investigación preliminar apunta a un hecho vinculado con violencia doméstica.

En el lugar trabajó la División de Investigaciones del Departamento de Policía de Aurora, junto con técnicos de evidencia, con el fin de realizar peritajes destinados a reconstruir la secuencia del ataque y determinar con precisión cómo se desarrollaron los disparos que interrumpieron el espectáculo, informó la Policía.

"Nuestros corazones están pesados esta noche. Los miembros de nuestra comunidad fueron disparados sin sentido mientras simplemente trataban de disfrutar de una noche fuera, y toda nuestra ciudad siente el peso de esa violencia”, dijo el jefe policial, Matt Thomas.

Y agregó: “En nombre del Departamento de Policía de Aurora, quiero que las víctimas y sus familias sepan que estamos con ustedes y haciendo todo lo posible para asegurarnos de que tienen respuestas”.

Un concierto que terminó en tragedia

Charity Benevelli, la vocalista de la banda Beyond the Blonde que encabezaba el show en el momento de la tragedia, relató que escuchó los disparos entre canciones. “Sé cómo suena un disparo, pero fue difícil de procesar que eso fuera exactamente lo que era”, afirmó.

En declaraciones a CBS News, la mujer recordó que se arrojó al suelo, descendió del escenario y logró salir por el exterior, y contó que recién volvió al lugar de los hechos el día posterior a retirar su equipamiento.

“El equipo, todo. Mi micrófono estaba en el suelo justo donde lo dejé”. La banda se encontraba en pleno espectáculo cuando comenzaron los disparos, lo que generó un movimiento inmediato del público que intentó alejarse del escenario.

Por su parte, una enfermera llamada Jill Curtin que estuvo dentro del restaurante durante el tiroteo, dijo que, después de escapar, recién pudo volver a entrar cuando el tirador había muerto.

"Una vez que salimos, dijeron que el tirador se había suicidado, pero había gente herida dentro", aseguró, y destacó que ayudó a socorrer a una de las víctimas.

Y añadió que cuando ingresó nuevamente, encontró “a un tipo en lo alto del balcón que había recibido un disparo”. “Así que me arrodillé y lo ayudé hasta que llegaron los servicios médicos de emergencia", indicó.

Otros testigos describieron la gente corrió para todos lados presa del pánico, para salvar su vida y que algunas personas hasta se escondieron debajo de las mesas.

Qué dijo la banda y qué pasó con el restaurante.

Además de expresarse a través de su vocalista, Beyond the Blonde se manifestó como banda en un comunicado oficial.

Balacera Estados Unidos En el local gastronómico había más de un centenar de espectadores de la banda Beyond the Blonde.

“Anoche fue aterradora, triste y absolutamente impactante. El tiroteo en Two Brothers nos ha conmocionado profundamente. Acompañamos con el corazón a las familias y amigos de quienes perdieron la vida en esta violencia sin sentido. Nadie debería tener que experimentar jamás ese tipo de miedo o angustia”, se leyó en una publicación de Instagram, de acuerdo con lo publicado por medios locales, hasta que no estuvo más disponible.

El restaurante, después de permanecer con sus puertas cerradas durante el mediodía del domingo, las reabrió por la noche para brindar “el servicio de cena” y anunció que retomaría su horario normal el martes.