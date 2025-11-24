Triple femicidio de Florencio Varela: estremecedoras declaraciones de la arrepentida

Celeste González Guerrero se quebró y detalló la muerte de la adolescente de 15 años. Todos los detalles.

La arrepantida del Triple Femicidio de Florencio Varela, Celeste González Guerrero se quebró y dio escalofriantes detales al fiscal.

El triple femicidio narco de Florencio Varela , que conmocionó al país y resultó en el secuestro, tortura y asesinato de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), tiene una arrepentida que, en su declaración ante la Justicia dejó estremecedoras declaraciones que le dieron un giro inesperado a la causa.

“Hay que ver si lo que está diciendo es la verdad. Le robaron 30 kilos de cocaína a Sotacuro, que hasta la trama de ayer era simplemente el chofer”, informó Rodrigo Alegre en Telenoche.

“Después dijo ‘Miguel, el otro detenido, me dijo que una de las chicas quiso escaparse y ante eso agarró un destornillador y la mató . Miguel, es Miguel Villalba, el detenido que estaba con ella en el hotel alojamiento. El novio, la pareja. Uno de los hombres le dijo a Lara que no iba a sufrir como las otras y luego la asfixió ”, reveló.

“La secuencia es que matan a Brenda, matan a Morena y matan a Lara. Dice que le robaron los 30 kilos entre Brenda y no sabe si es Lara y alguien más o Morena. No da muchas explicaciones sobre la otra chica que le robó a Sotacuro”, resaltó.

triple femicidio mensajes Lara Gutiérrez, Brenda del Castilloy Morena Verdi, las víctimas del triple femicidio de Florencio Varela.

“Cuenta Celeste que ella vendía entre 100 y 120 envoltorios de cocaína. Le daba a Matías Ozorio, mano derecha de Pequeño J, y que ella vendía eso en Florencio Varela y que la droga la levantaban en un departamento de Pequeño J en Pompeya, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, confió.

“Cuenta por último Celeste, quizá el dato que llama más la atención es este. Matías me contó que a Pequeño J alguien le pagó un millón de dólares por lo que hicieron. Llama la atención y esto es un poco extraño”, enfatizó.

Triple femicidio en Florencio Varela: quiénes son los ocho imputados

El juez de garantías Fernando Pinos Guevara confirmó las prisiones preventivas de los ocho imputados por el triple femicidio ocurrido en Florencio Varela, al considerar acreditada su participación en los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Tras el fallo, Miguel Ángel Villanueva Silva, Ariel Giménez, Víctor Sotacuro Lázaro, Maximiliano Andrés Parra, Celeste Magalí González Guerrero, Milagros Florencia Ibáñez, Iara Florencia Ibarra y Matías Agustín Ozorio, seguirán presos.

los detenidos triple femicidio

Todos ellos están imputados por haber llevado a las víctimas bajo engaño entre el 19 y el 20 de septiembre a una casa de la calle Chañar al 700, en la zona de Villa Vaettone. Allí, fueron brutalmente golpeadas y apuñaladas antes y después de morir, en una supuesta venganza por un robo de decenas de kilos de cocaína.

Distinta situación a la de los ocho detenidos con la prisión confirmada atraviesa Tony Janzen Valverde, alias ‘Pequeño J’, quien espera su extradición a la Argentina en el Establecimiento Penitenciario de Cañete, a 144 kilómetros de la ciudad de Lima.

Con un expediente de más de 1500 fojas, que incluyó allanamientos, autopsias y pericias telefónicas exhaustivas, los fiscales Carlos Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli consideran que el hecho se encuentra esclarecido.