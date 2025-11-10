El abuelo de las víctimas del triple femicidio expuso como viven tras el crimen: "Solos y desamparados"

Antonio reveló que junto a su esposa viven con custodia permanente y habló sobre extraños episodios que ocurrieron en su vivienda. Los impactantes detalles.

El triple femicidio narco de Florencio Varela, que conmocionó al país y resultó en el secuestro, tortura y asesinato de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), dejó una gran herida en sus familias. A casi dos meses del crimen Antonio, abuelo de Morena y Brenda , reveló que viven con custodia permanente y miedo constante.

En diálogo con A24, Antonio expuso la tortuosa situación que atraviesa desde la muerte de sus nietas y Lara. Con patrulleros estacionados las 24 horas, cámaras de seguridad y agentes apostados en cada esquina, la vida de la familia de La Matanza cambió radicalmente.

De igual manera, esta presencia de seguridad no les trae calma alguna. " Nos sentimos solos y desamparados ", expresó ante la cámara con su voz quebrada.

abuelo triple femicidio

El extraño episodio que vivió la familia de las víctimas del triple femicidio

En la noche del jueves, una situación tan extraña como aterradora volvió a sobresaltar a la familia. Un auto, con un hombre al volante y una mujer como acompañante, terminó incrustado a pocos metros de su casa, sobre una vereda por la que "nadie debería transitar". "Si no fuera por el cordón alto, el auto entraba en mi casa", relató Antonio.

El vehículo pasó incluso frente a los agentes que custodian la vivienda, pero ninguno intervino. "No sabíamos si era un accidente o una amenaza. Salimos y el tipo no quería bajar el vidrio, todo estaba oscuro. La policía miraba y no hacía nada", recordó con preocupación.

Asimismo, se mostró molesto con los efectivos que se encontraban presentes en el lugar. "Les dije, flaco, si estás desganado para trabajar de policía, buscate otro lado. Nosotros no elegimos vivir así. Nos pusieron bajo vigilancia porque lo que pasó fue tremendo. Pero no sirve si no actúan cuando pasa algo".

auto abuelo triple femicidio florencio varela El auto quedó estacionado sobre la vereda frente a la casa de Antonio, abuelo de dos de las tres víctimas del triple femicidio.

Antonio se mostró sumamente cansado ante la rutina del miedo en la que viven. "Un día tiraron unas bolsas desde arriba, casi matan a mi señora. Otro día vino un pibe en situación de calle con un cuchillo a amenazarnos. Y ahora esto. Ya no sabemos si fue casualidad o si nos quieren amedrentar", confesó en su diálogo con Luis Novaresio.

"Es una herida para toda la vida"

"Esta herida no va a cerrar nunca". dijo Antonio con la voz quebrada. Sus nietas, Brenda y Morena junto a su amiga, Lara, fueron halladas con signos de tortura y ejecuciones en una vivienda de Florencio Varela. Este triple femicidio conmocionó por su violencia extrema y sus vínculos con el narcotráfico y la trata de personas.

"Nosotros estamos soportando algo que no se lo deseo a nadie. Te podés cortar y cicatriza, pero esto, esto no. Es una herida para toda la vida", expresó Antonio, mirando hacia el lugar donde hasta hace poco compartía tardes con sus nietas.