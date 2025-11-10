Fuerte tormenta de lluvia y granizo en Neuquén capital

Pocos minutos antes de la cuatro de la tarde de este lunes, una fuerte tormenta se desató en la ciudad.

Tal como se había pronosticado, esta tarde comenzó una fuerte tormenta de lluvia en Neuquén capital . Poco antes de las cuatro de la tarde, se registró también la caída de grnaizo.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) había renovado el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo. Según precisó el organismo, para este inicio de semana se espera un temporal que afectará a varias zonas del país, con abundante caída de precipitaciones durante toda la jornada.

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. "Se espera que las mismas estén acompañadas de actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm. que pueden ser superados localmente", detallaron.

El organismo indicó que la advertencia está vigente para zonas de las provincias de Río Negro, La Pampa, Mendoza y Neuquén.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) difundió una imagen satelital que muestra dónde se concentraron las precipitaciones más fuertes de la tarde.

tormentas satelital

Corte total en las rutas

Por el temporal de lluvias, la conectividad vial de la provincia de Neuquén quedó afectada. Desde el gobierno de la provincia de Neuquén se informó que debido a las debido a las condiciones climáticas adversas, se decidió realizar un corte total del tránsito a partir de la 16 de este lunes de las rutas provinciales 5 -a la altura de Arroyo Carranza-, 6 – en la zona de Puesto Hernández- y 7- en la intersección con la ruta nacional 40, por Cortaderas-.

La secretaria de Emergencia y Gestión de Riesgo,Según, Luciana Ortiz Luna, dijo la medida regirá a partir de esta tarde debido al pronóstico meteorológico que da cuenta de la continuidad de las tormentas convectivas que generaron ayer múltiples inconvenientes en la zona noroeste y centro de la provincia.

Desde el distrito neuquino de Vialidad Nacional ofrecieron algunos consejos para las personas que tengan que circular por las rutas que atraviesan el territorio.

consejos vialidad temporal

Noticia en desarrollo...