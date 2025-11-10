Se viene la Noche de los Alfajores: ¿Cuándo será y qué promociones habrá?

Es el evento más esperado por los fanáticos del clásico argentino, con descuentos especiales para comprar desde cualquier parte del país.

Durante dos días los fanáticos de los alfajores podrán consumir sus productos favoritos con importantes descuentos.

La Noche de los Alfajores 2025 se prepara para desplegar dos jornadas llenas de sabor y tradición. Con el impulso del Campeonato Mundial del Alfajor, la iniciativa reunirá a productores, emprendedores y miles de fanáticos del alfajor.

Durante dos jornadas consecutivas, los comercios adheridos abrirán sus puertas con horarios extendidos, actividades especiales y descuentos que alcanzan hasta el 50 % en distintas marcas y sabores. El evento incluirá tanto locales físicos como tiendas online, por lo que se podrá participar desde cualquier punto del país.

Durante el 14 y 15 de noviembre , locales de distintas provincias ofrecerán descuentos, sorteos y degustaciones gratuitas, transformando el evento en una auténtica fiesta nacional del alfajor argentino.

Cuáles son las promociones y beneficios

La edición 2025 llega con una amplia variedad de beneficios para los consumidores. Según adelantaron los organizadores, habrá:

Descuentos del 25%, 30% y hasta 50% en alfajores seleccionados .

. Ofertas 2x1 y 3x2 en cajas y combos especiales.

Degustaciones gratuitas en locales físicos, con posibilidad de probar variedades regionales y gourmet.

y gourmet. Sorteos en redes sociales con premios que incluyen productos y experiencias vinculadas al mundo del alfajor.

Envíos gratis y promociones exclusivas en tiendas online adheridas.

Algunos de los comercios confirmados ofrecerán, además, combos de edición limitada y lanzamientos exclusivos durante el fin de semana del evento.

alfajores Cerro Nevado.jpg

Todos los comercios adheridos

La Noche de los Alfajores tendrá un alcance federal, con más de 200 puntos de venta distribuidos entre Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Tucumán, Mar del Plata, Rosario, Bariloche y Salta, entre otros destinos.

En la Ciudad de Buenos Aires, habrá locales adheridos en barrios como Palermo, Caballito, San Telmo, Recoleta y Belgrano, que sumarán degustaciones y promociones especiales.

El listado completo de comercios, junto con el mapa interactivo y los beneficios disponibles en cada punto, puede consultarse en el sitio oficial www.lanochedelosalfajores.com.ar

Más allá de las promociones, la propuesta busca fomentar el consumo de productos nacionales y apoyar a los emprendedores y pymes del sector, que cada año presentan innovaciones en sabores, presentaciones y opciones saludables como alfajores sin TACC, sin azúcar o veganos.

Los organizadores remarcan que la idea es celebrar la diversidad y creatividad de los productores argentinos, al tiempo que se ofrece al público la posibilidad de ahorrar y disfrutar.

Cómo aprovechar las promociones

Para participar, los consumidores deberán:

Ingresar a www.lanochedelosalfajores.com.ar

Consultar el mapa de comercios adheridos o los locales participantes en su ciudad.

Revisar las redes sociales de La Noche de los Alfajores y de las marcas participantes, donde se publican los códigos de descuento y sorteos.

Las promociones estarán vigentes únicamente durante los días 14 y 15 de noviembre, aunque algunas marcas extenderán sus beneficios durante el fin de semana.

El alfajor más vendido en Argentina

El alfajor más vendido en Argentina es el Guaymallén, con un 24,19% de las preferencias, según un relevamiento de 2024 realizado por Infokioscos entre 1.000 kiosqueros de todo el país.

Alfajor Guaymallén.jpg

Con muchos años en el mercado, este alfajor es reconocido por su buena relación precio-calidad, ofreciendo versiones clásicas bañadas en chocolate negro o blanco, y una variante con membrillo.

En abril de 2025, los alfajores más populares continúan siendo una opción accesible para el consumidor promedio, aunque los precios pueden variar según la región y el punto de venta. Para tener una referencia concreta, en la cadena de supermercados DÍA el precio actual de un alfajor Guaymallén ronda los $850, aunque se recomienda verificar en locales de cercanía, donde los valores pueden ser diferentes.