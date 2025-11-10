El instituto emite una Constancia de Afiliación Negativa, un certificado que los jubilados necesitan para hacer diversos trámites. Cómo gestionarla.

PAMI: cómo saber si estás afiliado o no a la obra social, con este trámite online

Con el objetivo de modernizar y digitalizar sus servicios, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados ( PAMI ) habilitó la obtención de la Constancia de Afiliación Negativa , el documento que constata que una persona no tiene afiliación activa en esta obra social . El trámite se puede hacer de forma online.

Esta constancia da cuenta de que aquella persona registrada en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados no cuenta con cobertura médica ni recibe aportes o beneficios del organismo. Este comprobante tiene una vigencia de 30 días y es fundamental para hacer gestiones ante otro organismos, tales como la Administración Nacional de Seguridad Social ( ANSES ).

Este documento también es necesario para quienes tengan la intención de acceder a planes sociales , becas educativas , subsidios económicos o programas de salud provinciales y municipales.

Cómo tramitar la Constancia Negativa de Afiliación PAMI

El trámite para obtener esta credencial se hace de forma virtual. Hay que seguir esta serie de pasos:

Ingresar al sitio oficial de PAMI : www.pami.org.ar

: www.pami.org.ar En el menú principal, seleccionar la opción “Trámites online”.

Elegir “Constancia de afiliación negativa”.

Completar los datos personales (DNI y fecha de nacimiento).

Hacer click en “Consultar”.

Luego de ese último paso, el sistema mostrará de inmediato si la persona figura como afiliada o no. En caso de no estar afiliado, será posible descargar la constancia en PDF, con código de verificación digital y validez legal.

Constancia de afiliación negativa: ¿para qué sirve este certificado?

Este documento es indispensable para acreditar ante diferentes organismos o instituciones que el afiliado no cuenta con una obra social activa. Entre sus principales utilidades, se cuentan las siguientes:

Realizar trámites de afiliación al PAMI.

Gestionar subsidios o planes sociales que exijan comprobar la falta de cobertura médica.

Inscripción a programas de becas estudiantiles.

Completar requisitos para planes de salud provinciales o municipales.

Efectuar diversas gestiones en ANSES.

Farmacias PAMI adulto mayor (1).jpg

¿Cómo activar la obra social PAMI?

A través de su sitio web, PAMI informa que la persona interesada en hacer la afiliación deberá acercarse a una de sus sedes y presentar la Libreta Cívica, la Libreta de Enrolamiento, o el DNI Libreta. Además de llevar la documentación que acredite la identidad, será necesario presentar el último recibo de haberes y el Comprobante de Empadronamiento (CODEM).

Todos los trámites de "Mi PAMI"

En la aplicación oficial Mi PAMI, que fue diseñada para acercar servicios, trámites y consultas a sus afiliados de manera digital, sencilla y segura, se pueden hacer todos los trámites que las personas necesitan.

La plataforma es totalmente gratuita y se puede acceder tanto de dispositivos móviles con sistema operativo iOS, como desde aquellos que tienen Android. Se puede descargar desde las tiendas Google Play y App Store.

En tanto, aquellas personas que ya tenían instalada la versión anterior, tienen que aceptar la actualización y volver a registrarse con su usuario y contraseña. Este nuevo acceso incluye un sistema de validación reforzado que apunta a "proteger la información sensible y garantizar que solo el afiliado, o alguien autorizado por él", pueda ingresar a su perfil.

Desde la App, los usuarios pueden: