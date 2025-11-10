Paro de Ate: ¿Hasta cuándo no habrá clases en Neuquén?

Un paro sorpresivo de porteros de ATE paraliza las escuelas por tiempo indeterminado. El gremio espera la conciliación obligatoria y mantiene la presión en la paritaria.

El paro de ATE fue informado al Consejo Provincial de Educación y es por tiempo indeterminado.

Un paro sorpresivo de porteros por tiempo indeterminado afecta este lunes el normal dictado de clases en toda la provincia de Neuquén . La medida fue lanzada este lunes por la Asociación de Trabajadores del Estado ( ATE ) y se mezcla con el clima de la paritaria con los estatales que convocó la emana pasada el gobierno provincial.

Según informó el sindicato, la medida de fuerza responde “a la falta de respuestas sobre el mal desempeño de Medicina Laboral y a reclamos pendientes en la mesa salarial”.

En todas las escuelas de la provincia no hubo actividad por falta de higiene en los establecimientos. Al principio, se creía que la medida iba a ser levantada rápidamente, pero eso no ocurrió. En las distintas escuelas comenzaron a informar a los grupos de WhatsApp de las familias que el paro de los auxiliares de servicio seguía, por lo que se espera que haya novedades a última hora de la jornada de este lunes, o de mañana martes .

Paritarias - ATE - Gobierno (11) ATE en la primera reunión paritaria convocada por el gobierno. La segunda es el jueves, pero en el medio hay un paro. Claudio Espinoza

En la nota dirigida al subsecretario de Trabajo, Pablo Castillo, ATE comunicó que “se resolvió llevar adelante: quita de colaboración, asamblea permanente y paro sorpresivo desde las 00:00 horas del lunes 10 de noviembre de 2025”. Desde temprano, numerosas escuelas informaron la suspensión del dictado de clases ante la falta de personal de servicios.

Paro de ATE en las escuelas: los motivos

El secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, explicó que la medida continuará “hasta obtener respuestas favorables”. “La semana pasada tuvimos una reunión con la ministra (Soledad Martínez) donde le planteamos el trabajo que habíamos hecho en conjunto, inclusive con funcionarios del Consejo, para poder canalizar la demanda de las trabajadoras y trabajadores. Se comprometieron en que lo iban a resolver, eso debería haber estado resuelto entre jueves y viernes con una normativa”, dijo en diálogo con LU5.

El conflicto gira en torno al funcionamiento de la Dirección de Medicina Laboral, que -según denuncian los porteros- rechaza certificados médicos o los valida por menos días que los indicados por los profesionales de cabecera. Esto está generando un gran malestar, no sólo en ATE sino también en los docentes qiene han hecho el planteo al gremio.

La ministra de Educación de la provincia, Soledad Martínez está al tanto de este problema, y desde el gremio ATE le ha hecho llegar el planteo y malestar en el sector de Salud Ocupacional, sobre todo por el desempeño de algunos de los médicos.

Paro porteros El comunicado de ATE por el quite de colaboración en las escuelas

“Por ejemplo, a una persona que estuvo en terapia intensiva se le estaba cargando un abandono de cargo porque no podía cargar su certificado en el sistema SISO, lo cual era imposible. Al no haber otra alternativa, esa persona estaba incurriendo administrativamente en una falta. Esta persona estaba en terapia, le imposibilitaba hacer cualquier tipo de trámite, y así podemos ir enumerando”, señaló Quintriqueo.

Certificados médicos: controles y errores

“Nosotros no estamos en contra de los controles, lo que sí decimos es que no hay un criterio porque tenemos personas que están imposibilitadas por una cuestión física de volver a trabajar. Y, sin embargo, sin control, desde una cuestión netamente administrativa, porque lo hacen online, les levantan el certificado”, agregó.

Por ahora, el paro continúa sin plazo definido, aunque en las próximas horas podría dictarse una conciliación obligatoria.

Lo que aún no está claro es si esa medida incluirá solo el reclamo por Salud Ocupacional o también la negociación paritaria. Pero la presión gremial sigue y miles de estudiantes neuquinos permanecen sin clases.