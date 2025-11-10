Corte total en rutas de la provincia de Neuquén por tormentas

Tras el temporal que afectó localidades como Rincón de los Sauces, este lunes se anunció la suspención del tránsito en algunas rutas por la formación de tormenta prevista para esta tarde.

Desde el gobierno de la provincia de Neuquén se informó que debido a las debido a las condiciones climáticas adversas, se decidió realizar un corte total del tránsito, a partir de la 16 de este lunes, en las rutas provinciales 5 -a la altura de Arroyo Carranza-, 6 – en la zona de Puesto Hernández- y 7 - en la intersección con la Ruta Nacional 40 , por Cortaderas-.

La secretaria de Emergencia y Gestión de Riesgo,Según, Luciana Ortiz Luna , dijo la medida regirá a partir de esta tarde debido al pronóstico meteorológico que da cuenta de la continuidad de las tormentas convectivas que generaron ayer múltiples inconvenientes en la zona noroeste y centro de la provincia.

La funcionaria recomendó evitar el tránsito por estas zonas hasta nuevo aviso ya que se estima que caerá gran cantidad de agua en la región hasta la una de la mañana del martes 11 de noviembre.

image

De acuerdo al monitoreo meteorológico, se espera la llegada de una tormenta convectiva sobre la zona centro a partir de las 16.30 de esta tarde. Por razones de seguridad vial, se relizó el cierre preventivo de las siguientes rutas, en ambos sentidos, hasta nuevo aviso

Ruta 5 – altura Carranza

Ruta 6 – Puesto Hernández

Ruta 7 – Cortaderas

Accesos anegados

Se había restaurado parcialmente el acceso a Rincón de Los Sauces. Tras el temporal de este domingo, una crecida del arroyo Carranza, en un tramo que habitualmente permanece seco sobre la Ruta 5, bloqueó la ruta en un alud de barro y agua.

Incluso debieron rescatar a ocupantes de vehículos que fueron arrastrados por la crecida y el consecuente desborde del arroyo Carranza, las autoridades provinciales que se encuentran presentes en el lugar tomaron esta determinación para resguardar a la ciudadanía y evitar mayores inconvenientes. “Sabiendo que viene una descarga similar a lo ocurrido ayer, hemos tomado esta decisión”, expresó la funcionaria.

Rincon de los sauces tormenta aislado

Ortiz Luna pidió encarecidamente a los usuarios de estas rutas “que se abstengan de circular” por allí y aclaró que todas las novedades que surjan serán comunicadas a través de los canales oficiales. Para apoyar esta decisión, personal policial quedará apostado en el lugar para advertir a los ocasionales usuarios de estas trazas sobre la imposibilidad de circular por allí mientras persista la medida dispuesta por seguridad.

Estado de rutas

Por la alerta vigente por tormentas, el estado de rutas puede ir variando a lo largo de la jornada. Por esa razón se instó a la ciudadanía a consultar las actualizaciones en la página web oficial del organismo vial provincial: https://www.dpvneuquen.gov.ar/ Además, el número de contacto para chequear la transitabilidad antes de emprender el viaje es 2942572138.

image