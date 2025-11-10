Caos por la tormenta en Rincón de Los Sauces: dos rutas cortadas

Las copiosas lluvias en la región dejaron como consecuencia que las rutas desde y hacia la localidad permanezcan intransitables

Luego de un fin de semana con presencia de tormentas en la provincia de Neuquén , las rutas 5 y 6, desde y hacia Rincón de Los Sauces se encuentran cortadas. Así lo informaron Defensa Civil y Vialidad Provincial por vías de comunicación oficiales.

Según afirmó el director de Defensa Civil de la provincia de Neuquén, Carlos Cruz, "a partir de ayer a la tarde se empezó un despliegue bastante importante de maquinaria vial en todos los puntos de la provincia".

En diálogo con LU5, el funcionario se refirió a la situación ocurrida en Rincón de los Sauces durante la noche del domingo, cuando tres vehículos fueron arrastrados por la correntada del arroyo Carranza. "Todos pudieron salir sanos y salvos. Fueron acompañados por personal policial y personal de emergencias que estaba trabajando en el lugar cercano, así que estas personas fueron rápidamente asistidas y acompañadas respecto a esta situación", detalló Cruz.

Cómo están las rutas en el resto de Neuquén por el temporal

El titular de Defensa Civil provincial se refirió también a la situación en otros puntos del territorio de Neuquén. Afirmó que en el centro de la provincia, particularmente en Mariano Moreno y bajada del Agrio, las "rutas provinciales, tanto la 14 como la 10 fueron totalmente afectadas por el aumento de los ríos cercanos, así que se está movilizando personal vial hacia la zona centro, como así también en diferentes áreas de de la la comarca petrolera y de vaca muerta".

"Esta situación está siendo avanzada ahora con los trabajos estructurales de vialidad", agregó Cruz.

Respecto a la situación en Rincón, afirmó que "después de las 8:30 nos juntamos en el lugar ahí Carranza como para acompañar al personal de vialidad para que puedan hacer un seguimiento".

La coordinación, según detalló, ocurre en el contexto del aislamiento de la localidad. "Anoche, que estuvimos hasta las 3 de la mañana en el lugar, el arroyo nunca dejó de derogar agua. Es por esto que coordinamos con el otro lado y algunas personas salieron del otro lado de Rincón como así también acá para Añelo".

Según el parte de Vialidad Provincial, actualizado a las 8:30 AM, la única ruta intransitable por el temporal es la 5, en el sector del arroyo. El resto de vías se encuentran transitables con precaución.

Reclamo en una escuela de Rincón de Los Sauces por una escuela afectada por el temporal

El temporal dejó más consecuencias en Rincón de Los Sauces. En un video publicado por Radio Más Web, puede verse la escuela 355 ubicada en la localidad neuquina. Allí se ven los baños y una parte de un pasillo del colegio con el piso completamente cubierto de agua. "Y el mantenimiento de las escuelas dónde está?", reza un reclamo que se difundió adjunto al video.

Muchas calles de la localidad también se vieron afectadas por la tormenta. Según fotos que difundió defensa Civil de Rincón de Los Sauces, el tránsito en las calles de tierra del sector se vio complicado por las copiosas lluvias durante el domingo.