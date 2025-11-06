Alerta por tormentas en Neuquén: cuándo llegan con mayor intensidad

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el nivel amarillo de alerta que había sido emitido el miércoles.

El SMN emitió un alerta por fuertes tormentas para la mayoría de la provincia de Neuquén.

Tras una jornada de inestabilidad, viento y chaparrones, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene este jueves el alerta meteorológico por tormentas en gran parte de la provincia de Neuquén.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa difundió que "el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 40 mm, pudiendo ser superados de forma puntual, especialmente sobre la provincia de Neuquén".

Según publicaron, los momentos de mayor intensidad de la tormenta se esperan por la tarde.

Por su parte, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anunció para este jueves que se esperan tormentas eléctricas, lluvias y granizo. Las temperaturas llegarán a 23°C de máxima y descenderán hasta 7°C hacia la noche. El viento será moderado, promediando en 30 km/h.

alerta neuquen

Cómo sigue el clima en Neuquén

Para el viernes 7, el organismo pronosticó lluvias débiles y dispersas durante el día. Para la noche, las lluvias cesarán y el cielo permanecerá cubierto. Los rangos de temperatura serán similares a los del jueves: 21°C de máxima y 7 °C de mínima. El viento continuará siendo moderado, entre 24 km/h y 33 km/h.

El sábado 8, anunciaron que el cielo permanecerá cubierto hasta la noche, momento en el que se esperan lluvias débiles y dispersas. La temperatura llegará a los 22°C durante la tarde y descenderá a 9°C a la noche. La velocidad del viento se mantendrá en los mismos rangos de las jornadas anteriores.

El domingo 9 comienza un progresivo retorno a las malas condiciones. Si bien las temperaturas se mantendrán agradables (entre 24°C y 7°C) y el viento será leve, la AIC pronóstico posibles tormentas durante la tarde e inestabilidad hacia la noche.

tormenta ciudad neuquen Gentileza @anitacardena

En el comienzo de la próxima semana vuelve la tormenta. Según el organismo interjurisdiccional, el lunes 10, se esperan tormentas eléctricas durante toda la jornada. El viento será moderado, con ráfagas de hasta 55 km/h. La temperatura continuará en rangos agradables, con menor amplitud térmica (26°C - 12°C) probablemente debido a la humedad.

Para el martes 11, la AIC pronosticó tormentas eléctricas, lluvias con chaparrones y granizo durante el día. Conforme avance la jornada, el viento irá aumentando en intensidad y el cielo se irá despejando. Por la noche se esperan ráfagas de hasta 64 km/h con un promedio de 43 km/h. El rango de temperaturas continuará estable, llegando a 25°C de máxima durante la tarde y descendiendo hasta 7°C hacia la noche.

Recomendaciones del SMN por fuertes tormentas

El SMN emite una serie de recomendaciones ante un alerta meteorológico por tormentas: