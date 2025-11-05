Quini 6: mirá los resultados de este miércoles

El sorteo del Quini 6 puso en juego un superpozo de 8.600 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

Quini 6 , en su edición 3319, realizado este miércoles 5 de noviembre de 2025, puso en juego más de 8.200 millones de pesos, con cerca de un millón y medio de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 692 millones de pesos . Salieron los números 36, 12, 29, 33, 09 y 21. En esta oportunidad el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 2.000 millones de pesos . Salieron los números 14, 45, 30, 18, 41 y 35. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 5.400 millones de pesos y salieron los números 31, 38, 24, 32, 01 y 12. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 251 millones de pesos, los números favorecidos fueron 24, 09, 30, 17, 34 y 40. Hubo 21 ganadores que se llevarán 11 millones de pesos cada uno.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 9.500 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

sorteo quini 6

Mirá los resultados del domingo

Quini 6, en su edición 3318, realizado este domingo 2 de noviembre de 2025, puso en juego más de 8.200 millones de pesos, con cerca de un millón y medio de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 702 millones de pesos. Salieron los números 33, 26, 23, 08, 16 y 25. En esta oportunidad el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.800 millones de pesos. Salieron los números 40, 22, 31, 20, 34 y 38. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 5.100 millones de pesos y salieron los números 11, 26, 25, 28, 12 y 45. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 319 millones de pesos, los números favorecidos fueron 16, 04, 00, 44, 10 y 36. Hubo 13 ganadores que se llevarán 24 millones de pesos cada uno.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 8.600 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.