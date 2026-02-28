Alerta Nati: buscan a una adolescente de 17 años en Neuquén

La joven está desaparecida desde este último jueves. La denuncia fue radicada en la Comisaría 18° de Gran Neuquén Norte.

La Policía de Neuquén emitió en las últimas horas una Alerta Nati para dar con el paradero de una adolescente de 17 años, con domicilio en la capital provincial, quien es buscada intensamente.

Según confirmaron, se trata de la adolescente Agustina Belén Álvarez, de 17 años , quien desapareció el jueves 26 de febrero en la cuidad de Neuquén .

De acuerdo a la denuncia que radicaron en la Policía, describieron a la joven de contextura física delgada, de altura 1,56 metros de altura; de tez blanca, ojos marrones y cabellos largos negros. Se desconoce la vestimenta que tenía al momento de ausentarse de su domicilio. Tampoco dan cuenta si contaba o no con celular cuando fue vista por última vez.

Solicitaron que ante cualquier información pueden comunicarse al 299-4460891 de la Comisaría 18° o bien en la Unidad Fiscal de Homicidios.

alerta nati- Agustina álvarez

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/desaparecidaorg/status/2027595306469134440&partner=&hide_thread=false Agustina Belén Álvarez tiene 17 años, desapareció el 26/2/26 en Neuquén capital. Es delgada, altura 1,56. Se hizo la denuncia, Comisaría 18°. Por favor compartir y avisar #Urgente al 299-4460891, 101 o 911 #Neuquen pic.twitter.com/zlwcrocgVJ — desaparecidas argentina (@desaparecidaorg) February 28, 2026

A qué se debe la Alerta Nati y qué es

En Neuquén, tras la desaparición de Natalia Ciccioli, el 16 de enero de 1994, se creó Alerta NATI, una ley que demoró varios años en promulgarse. La niña tenía 12 años y salió de su casa para pasear por el centro de la ciudad de San Martín de los Andes y nunca más se supo nada de ella.

Por esos años, para radicar una denuncia de desaparición de persona había que aguardar 48 horas, pero el caso de Nati impactó tanto en la comunidad cordillerana que se organizaron en grupos para buscarla. Ante ese fenómeno social, la Policía se vio obligada a moverse.

Se trata de una norma que legisla sobre los procedimientos a seguir ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes de menos de 18 años. La ley 2705 fue promulgada el 30 de junio del 2010.