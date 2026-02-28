Llega una nueva edición de la fiesta que celebra al río Neuquén

Este sábado, vecinos y vecinas del barrio Provincias Unidas recibieron una nueva edición de la Fiesta Provincial del Río Neuquén, una propuesta comunitaria que combina actividades recreativas, culturales y deportivas para todas las edades.

La tradicional flotada sobre el río, una de las actividades más convocantes del evento, dio inicio a la jornada durante la mañana. Según señaló el presidente vecinal, Jaime Vallejos, la largada fue a las 10 desde el Tercer Puente, con llegada en el mirador ribereño. “Hay mucha gente ya anotada que irá directamente al lugar donde se desplegarán todas las medidas de seguridad”, había anticipado el día anterior.

Desde el municipio destacaron la importancia de la celebración para el sector este de la ciudad. La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, recordó que la fiesta cuenta con declaración de interés y ordenanza municipal, y subrayó el acompañamiento de la gestión del intendente Mariano Gaido.

fiesta rio neuquen

“Es un evento donde los más jóvenes participan de las actividades en el río, y después, la familia en general se suma y se une con el bingo. Desde la Municipalidad vamos a estar acompañando con el área de Deporte en las actividades en el río, con el área de Derechos Humanos en todo lo que tiene que ver con la organización del bingo. Es un evento muy lindo, es gratuito y se puede disfrutar en familia”, expresó.

Música, feria y bingo para cerrar la jornada

Por la tarde, las actividades continuarán desde las 17.30 en el Gigante del Este, con un escenario que reunirá a artistas locales y regionales. Entre los números confirmados se encuentran Los Balseritos, provenientes de Balsas de las Perlas, y el Grupo Ilusión del propio barrio anfitrión.

Además, habrá una feria con más de 60 emprendimientos. Los distintos puestos ofrecerán desde opciones gastronómicas hasta productos artesanales. “Los emprendedores que van a tener cosas muy ricas para vender, también habrán feriantes vendiendo manualidades. Estamos muy contentos con el acompañamiento de la gente que está trabajando para esto y los vecinos”, indicó el presidente de la vecinal.

Barrio Provincias Unidas 03.jpg Claudio Espinoza

La propuesta se completará con un bingo familiar gratuito con premios, pensado como espacio de encuentro comunitario. “Es una fiesta que se ha instalado y masificado en el barrio. Estamos muy contentos con el acompañamiento de la gente y de los vecinos que trabajan para que salga adelante”, destacó Vallejos.