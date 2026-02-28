Medio Oriente: Israel afirma que hay indicios de la muerte del líder supremo iraní tras los bombardeos

Según el gobierno israelí, los ataques sobre el territorio de Irán habrían alcanzado a Alí Jamenei, aunque por el momento no hay confirmación oficial.

Luego de los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán, el primer ministro israelí afirmó que los bombardeos destruyeron el complejo del líder supremo iraní, Alí Jamenei , quien era el principal objetivo de la ofensiva, y sostuvo que existen indicios de que habría muerto en el ataque.

“Esta mañana, en un poderoso ataque sorpresa, el complejo del tirano Alí Jamenei fue destruido en el corazón de Teherán… y hay muchos indicios de que este tirano ya no está con vida ”, expresó el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante una conferencia de prensa.

Según el mandatario israelí, la operación forma parte de una campaña militar que continuará “el tiempo que sea necesario”. Además, confirmó que mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras los bombardeos.

Por su parte, el presidente estadounidense ratificó la posible muerte de Alí Jamenei. “Creemos que es cierto”, señaló en una entrevista con la cadena NBC, en la que además sostuvo que “una gran cantidad de líderes” iraníes murieron durante la ofensiva. “No me refiero a dos personas”, agregó.

Al respecto, el Ejército israelí aseguró que en los bombardeos murieron siete altos cargos del régimen iraní, entre ellos el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Pakpour, cuyas muertes ya habían trascendido en reportes preliminares.

Hasta el momento, los bombardeos coordinados entre Israel y Estados Unidos sobre territorio iraní dejaron al menos 201 muertos y 747 heridos, según informó un portavoz de la Sociedad de la Media Luna Roja de Irán. La ofensiva alcanzó objetivos en 24 de las 31 provincias del país, en uno de los ataques más extensos registrados en la República Islámica.

Sin confirmación oficial por parte de Irán

Por el momento, no hay verificación independiente que confirme la muerte de Jamenei. Aunque desde Israel sostienen que el ataque pudo haber sido letal, desde Irán afirman que el líder supremo sigue con vida, aunque sin presentar evidencias concluyentes.

El canciller iraní, Abbas Araqchi, declaró ante medios estadounidenses que “el líder supremo está vivo, que yo sepa”, y añadió que “todos los altos mandos están bien”.

En paralelo, las comunicaciones dentro del país permanecen restringidas y el flujo de información es limitado, lo que profundiza la incertidumbre sobre lo ocurrido durante la ofensiva en Medio Oriente.

"Irán no va a confirmar ni desmentir nada hasta que el proceso sucesorio esté blindado. Cualquier filtración antes de tiempo podría ser vista como una muestra de debilidad frente a sus enemigos históricos", aseguran analistas especialistas en el conflicto.