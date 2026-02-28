Trump: "Ha muerto una de las personas más malvadas de la historia"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la muerte del líder supremo de la República Islámica de Irán, el ayatolá Ali Jamenei . Primero lo hizo ante la cadena NBC, dijo que los reportes sobre la muerte “son verídicos”. Más tarde lo ratificó en redes sociales.

“Creemos que esa es la historia correcta”, afirmó el mandatario en una entrevista telefónica con NBC News, según un informe publicado en el sitio web de la cadena.

Las declaraciones se produjeron luego de los ataques perpretrados por Estados Unidos e Israel contra Irán. En paralelo, la Casa Blanca difundió imágenes del presidente y su equipo mientras supervisaban la denominada operación “Furia Épica”.

Más tarde lo terminó de confirmar a través de las redes sociales. Trump escribió en Truth Social: "Ali Jamenei, una de las personas más malvadas de la Historia, está muerto". Sostuvo que "esto no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino para todos los grandes estadounidenses y para aquellas personas de muchos países en todo el mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Khamenei y su banda de matones sedientos de sangre".

Cómo fue cercado y la continuidad de los bombardeos

Acto seguido describió como fueron los hechos. "No pudo eludir a nuestra inteligencia y nuestros sistemas de rastreo altamente sofisticados y, trabajando en estrecha colaboración con Israel, no había nada que él, ni los otros líderes que han sido asesinados junto con él, pudieran hacer. Esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país".

Dijo que habrían escuchando que muchos de sus miembros de la IRGC, militares y otras fuerzas de seguridad y policía, ya no quieren luchar y están buscando inmunidad de parte de los norteamericanos.

EEUU-IRAN.jpeg FOTO DE ARCHIVO. El líder supremo de Irán, Alí Jamenei, ofrece un discurso por la televisión estatal. Junio, 2019. REUTERS/Caren Firouz

El mandatario de Estados Unidos reiteró las declaraciones del día anterior: “¡Ahora pueden tener inmunidad, más tarde solo obtendrán la muerte!” Ojalá la IRGC y la policía se unan pacíficamente con los patriotas iraníes y trabajen juntos como una unidad para devolver al país la grandeza que se merece. Ese proceso debería empezar pronto, ya que no solo la muerte de Jameneí, sino el país mismo, ha quedado, en solo un día, muy dañado y, de hecho, aniquilado"

Alertó que "bombardeo intenso y preciso continuará, sin interrupciones durante la semana o el tiempo que sea necesario para lograr nuestro objetivo de PAZ EN TODO ORIENTE MEDIO Y, DE HECHO, EN EL MUNDO".

Qué dijeron desde el gobierno argentino

Tras la confirmación de la muerte de Ali Jamenei, el presidente Javier Milei reivindicó su lineamiento con Trump. Posteó que "la Oficina del Presidente celebra la operación conjunta llevada adelante por los Estados Unidos e Israel en el día de hoy que resultó en la eliminación de Alí Jamenei, Lider Supremo de la República Islámica de Irán, y una de las personas más malvadas, violentas, y crueles que ha visto la historia de la humanidad"

Puntualizó que "sus atrocidades" las sufrió el pueblo iraní y también países como el nuestro. "La República Argentina ha sido objetivo de tan solo uno de sus actos terroristas, el atentado contra la AMIA del 18 de julio de 1994, que resultó en 85 muertos y centenares de heridos en nuestro suelo".

Agregó: "La búsqueda de Justicia por las 85 víctimas es una política de Estado y continuará hasta que el último responsable pague con su libertad o con su vida por tan horrible crimen".

E indicó que el país "espera que esta acción militar conjunta de nuestros países aliados ponga un fin definitivo a lo que fueron más de 40 años de opresión y violaciones a los derechos humanos en Irán, y que por fin el pueblo iraní tenga paz y recupere su democracia".

También se expresó públicamente el Canciller de la República Argentina, Pablo Quirno, quien recordó que "la Justicia argentina determinó que el atentado contra la AMIA del 18 de julio de 1994, con 85 muertos y centenares de heridos, fue un acto de terrorismo internacional planificado desde las más altas esferas del régimen iraní de la época y ejecutado por Hezbolá".

El funcionario nacional indicó que "la decisión estratégica fue adoptada por la conducción política iraní vigente en 1993–1994, entre cuyas máximas autoridades se encontraba Jamenei, imputado en la causa. La búsqueda de verdad y justicia por las 85 víctimas es una política de Estado y seguirá siendo una prioridad permanente".

Quirno cerró: "Que estas noticias aporten alivio a las familias y contribuyan al reconocimiento de las responsabilidades y a la lucha contra el terrorismo y la impunidad".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WhiteHouse/status/2027863139136479347&partner=&hide_thread=false "Khamenei, one of the most evil people in History, is dead. This is not only Justice for the people of Iran, but for all Great Americans, and those people from many Countries throughout the World, that have been killed or mutilated by Khamenei..." - President Donald J. Trump pic.twitter.com/oXZTFGg5pS — The White House (@WhiteHouse) February 28, 2026