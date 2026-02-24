Polémica por dichos sobre Donald Trump en una escuela argentina: el Gobierno denuncia adoctrinamiento

Un colegio primario fue el centro de la polémica tras la viralización de un video que se registró en un acto. El Gobierno de Javier Milei realizó una denuncia.

El video muestra a una inspectora expresándose sobre la política migratoria del presidente de Estados Unidos.

En las últimas horas se hizo viral un video que generó una fuerte controversia y derivó en una denuncia oficial. El Ministerio de Capital Humano acusó un caso de "adoctrinamiento" ocurrido en la escuela ubicada en Pilar , provincia de Buenos Aires y señaló a una inspectora escolar por sus declaraciones en clase.

La grabación generó numerosas reacciones y cuestionamientos por parte de usuarios. En el mismo, se escucha a una mujer en el colegio St. John’s School referirse frente a los alumnos a la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , al mismo tiempo que explicaba la importancia de la solidaridad y el respeto a la diversidad.

"A este señor llamado Trump no le gustan las diferencias y por eso está echando de su país a las personas que él considera diferentes o menos personas ", expresó ante alumnos de nivel primario. Ese fragmento fue uno de los más difundidos tras la publicación del video.

Frente a esta difusión, la cartera que dirige Sandra Petovello solicitó a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires que informe sobre "un presunto nuevo caso de adoctrinamiento".

"Esa es la forma de amar, y ese era también el mensaje de Bad Bunny, porque justamente este señor, llamado Trump, no le gusta la diferencia y hasta está echando a la gente de su país, que él considera diferente o, bueno, menos persona, quizás. Pero nosotros no podemos ni queremos hacer eso", fue el mensaje principal de la inspectora escolar.

El episodio, que habría tenido lugar durante un acto escolar, continuó: "Tenemos una Argentina muy solidaria, muy amorosa, y yo sé que ustedes van a aprender a ser esa sociedad que nosotros queremos que ustedes también sean".

Sus palabras fueron interpretadas por algunos sectores como una postura política expresada dentro del ámbito escolar. El planteo de la inspectora, según explicó, se dio durante un análisis sobre el mensaje que buscó transmitir el artista Bad Bunny en su presentación en el Super Bowl.

Según consignó la cartera, el video, que debe ser verificado por una autoridad provincial, muestra a una inspectora de la Región 11 expresando, ante estudiantes de nivel primario, consideraciones ideológicas sobre la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Si se confirman los hechos, podrían encuadrarse como adoctrinamiento partidario en un ámbito escolar ya que, según agregaron, este tipo de situaciones afectan la integridad psicológica, el derecho a una correcta educación cívica y el libre desarrollo de pensamiento de los estudiantes.

A su vez, solicitaron a la Provincia que informe cuáles serán las medidas a tomar en caso de confirmarse el hecho que, en pocas horas, generó repercusión y diversas opiniones en redes.

Bad Bunny llevó la música latinoamericana y su reguetón al Super Bowl en el Levi’s Stadium de Santa Clara, convirtiéndose en uno de los espectáculos de medio tiempo con mayor audiencia en su historia, alcanzando un récord de 142,3 millones de espectadores.

Más de 75 mil personas en el estadio pudieron disfrutar del despliegue de una puesta en escena con fuerte identidad latina, sin perder ningún detalle. El campo de juego se convirtió en una escenografía caribeña con guiños a Puerto Rico, mientras sonaban hits y sus nuevos éxitos del álbum "Debí tirar más fotos".

A través de la red social Truth Social, Trump expresó su rechazo al show, afirmando: "¡El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia!". "No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de América y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad o excelencia", escribió el mandatario.