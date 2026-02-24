Escándalo en el PJ neuquino: gritos y la Policía dentro de la unidad básica

Una fuerte discusión en los pasillos del local partidario obligó a intervenir a efectivos policiales. La Junta Electoral analizaba la documentación de las tres listas y el clima explotó.

La interna del Partido Justicialista en Neuquén es un escándalo está para alquilar balcones. Este martes se generó una escena de discusiones en el marco de la interna el análisis de la documentación. Parecía una jornada administrativa en el PJ neuquino , con la Junta Electoral revisando papales de las tres listas presentadas, pero hubo escándalo: una fuerte discusión en los pasillos del edificio obligó a la intervención de la Policía.

Según pudo reconstruirse, los integrantes de la Junta avanzaban con el análisis formal de avales y requisitos, cuando militantes y apoderados de distintos sectores comenzaron a cruzarse por presuntas impugnaciones y observaciones en los papeles presentados. Los cuestionamientos, que ya venían generando malestar puertas adentro, pero todo tomó otra dimensión.

Testigos señalaron que los gritos se escuchaban desde la planta baja y que el intercambio subió fue creciendo. Ante el temor de que la situación pasara a mayores, se solicitó la presencia policial. ¿Quién? no se sabe y tampoco lo fino de la discusión.

Lo cierto es que los efectivos ingresaron al local para garantizar que la discusión no derivara en incidentes físicos y para preservar el orden dentro de la sede partidaria de Roca 265 en el centro de Neuquén capital.

local PJ partido justicialista neuquen Hubo escándalo en la unidad básica del PJ neuquino. Sebastián Fariña Petersen

Partido Justicialista de Neuquén: revisión de avales e impugnaciones

La Junta Electoral partidaria se encuentra en pleno proceso de revisión de las tres listas que buscan competir en la interna. Si bien todo indica que podrían oficializarse tres candidaturas, el camino no está despejado. Existen denuncias cruzadas por impugnaciones, observaciones formales y cuestionamientos sobre la validez de algunos avales.

El clima es de extrema sensibilidad política. Las sospechas de maniobras y las diferencias históricas dentro del justicialismo local volvieron a aflorar.

La imagen de la Policía dentro de la unidad básica volvió a "mostar la hilacha" de la vieja política, o de ese folclore que hoy está cancelado por las redes sociales.

La Junta Electoral continúa con el análisis de la documentación pero el partido vive horas complejas. Las próximas definiciones serán fundamentales para saber si la competencia interna logra encauzarse institucionalmente o si el conflicto escala aún más.

La única certeza es que la discusión dejó de ser solo política y pasó a mayores en los pasillos, a los gritos, y con uniformados dentro de la sede partidaria.

Noticia en desarrollo