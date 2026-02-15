Escándalo en la previa del clásico platense: un piedrazo estalló un vidrio en el micro de Estudiantes

El plantel de Estudiantes vivió un momento de máxima tensión al llegar al Bosque para disputar una nueva edición del clásico: en las inmediaciones de la cancha, un grupo de hinchas de Gimnasia emboscó al ómnibus que trasladaba a la delegación visitante arrojando proyectiles de gran tamaño. El ataque se produjo en la rotonda anterior al ingreso al recinto, donde la unidad recibió piedrazos y botellazos que impactaron directamente en la parte delantera.

Como consecuencia de la agresión, Marcos Angeleri , actual secretario técnico del club, sufrió un pequeño corte en su brazo debido al estallido de uno de los cristales. El dirigente viajaba en la parte inferior del micro, sector que habitualmente ocupan el cuerpo técnico, el personal de seguridad y los principales miembros de la comisión. Apenas se detuvo el vehículo, el equipo médico de la institución ingresó rápidamente para asistir al exdefensor y constatar que no hubiera otros integrantes heridos.

Minutos antes del incidente, el plantel había sido despedido por una multitud de fanáticos en el Country Club de City Bell en un clima de total festividad. Sin embargo, la llegada al Bosque transformó la alegría en gestos de bronca y fastidio por parte de los jugadores y colaboradores que descendieron del transporte. Martín Gorostegui, presidente del Pincha, se encontraba junto a Angeleri al momento del impacto, compartiendo el espacio con el entrenador Eduardo Domínguez y sus asistentes.

El chofer de la unidad, encargado de trasladar al plantel en cada estadio, confirmó que los ataques fueron dirigidos específicamente hacia el sector inferior delantero del bus. La seguridad privada que acompañaba a la delegación tuvo que intervenir para garantizar un corredor seguro una vez que se desató la lluvia de objetos. Este episodio de violencia generó un repudio generalizado en las redes sociales, empañando la previa de un enfrentamiento histórico que cumplía cien años en ese escenario.

Se reforzaron los controles policiales en la previa del clásico

A pesar de los daños materiales sufridos por el vehículo oficial, el personal del club logró resguardar la integridad física de los futbolistas que viajaban en la planta alta. El ambiente hostil en las cercanías del estadio del Lobo obligó a reforzar los controles policiales para evitar nuevos cruces entre los presentes en la zona de vestuarios. La delegación del León ingresó al vestuario visitante con un clima de profunda indignación, enfocándose en la recuperación anímica tras el mal momento vivido en el arribo.