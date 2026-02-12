Rosario Central y Estudiantes de La Plata volverán a verse las caras: cuándo será el partido del morbo

Ambos volverán a enfrentarse por Copa Argentina tras el polémico pasillo de espaldas que hicieron los jugadores de Central. Cuál es la diferencia importante con respecto al último encuentro.

La Copa Argentina le dará al fútbol argentino una nueva edición del partido del morbo . Rosario Central y Estudiantes de La Plata volverán a verse las caras a meses de aquel polémico pasillo a espaldas de los jugadores del pincha a los canallas luego de que el Comité Ejecutivo de la AFA le dé, por decisión propia, el título de campeón por terminar primero en la tabla anual. Ese trofeo inesperado causó un revuelo que aún dura.

La victoria del Canalla por 2-0 ante Sportivo Belgrano en el debut de Ángel Di María en la categoría delineó un poco más el futuro del certamen local y determinó que volverán a cruzarse en el corto plazo. Lo particular a diferencia del pasado encuentro es que se jugaría con presencia de las dos hinchadas en un terreno neutral como sucede habitualmente en esta competición.

Sin dudas este marco que generó la situación escandalosa que terminó destapando una situación compleja a nivel dirigencial en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con su presidente Claudio Tapia investigado, le pondrá un picante especial al duelo que, a pesar de ser por los 16avos, se jugará como una final. Por el momento aún no está confirmado el día ni horario en el que se disputará el partido del morbo.

Medina Estudiantes Central

Del "está avanzado" de Domínguez a la caída del pase: qué cambió en 24 horas para que Cetré no llegue a Boca

"Me parece que está avanzado. Este trabajo genera mucha pasión, pero al fin y al cabo es por plata y nosotros tenemos que entender la realidad". Esa frase esbozó Eduardo Domínguez en conferencia de prensa luego de la victoria de Estudiantes de La Plata en su casa ante Deportivo Riestra, bajo la mirada de Edwuin Cetré que, atento a lo que sucedía en el terreno de juego, miraba desde la tribuna. Una seña de que su salida era un hecho.

La llegada del jugador colombiano a Boca era cuestión de confirmarse con la revisión médica luego de que tenía todo acordado con los clubes (Estudiantes y el DIM, dueño del 50% del pase). Sin embargo esa frase dicha por el entrenador del Pincha quedó en el olvido y sin efecto a menos de 24 horas de haberla dicho públicamente debido a que la transacción que estaba por confirmarse se cayó.

El extremo 28 años volvió a presentarse con sus compañeros del pincha de quiénes se había despedido. Es que la decisión de Boca es no contratar al jugador: "El club no va a invertir 5.000.000 de dólares con esta situación del jugador", trascendió desde el interior. Toda la situación que terminó conflictuando la situación fue la revisión médica, debido a que en un análisis privado le detectaron una cicatriz de una lesión mal curada tras una reconstrucción de meniscos en la rodilla derecha.

Cetré

Lo cierto es que podría quedadr una luz de esperanza si se realiza un estudio complementario para desterrar por completo las hipótesis y no quedarse con una sola imagen. Sin embargo, en este contexto, buscarían que las pretensiones bajen en torno a los pedidos en la negociación.

Cabe recordar que el jugador estuvo a un paso de emigrar a Athletico Paranaense de Brasil a cambio de aproximadamente 6.000.000 de dólares, pero la negociación tuvo un desenlace similar a lo que pasó con el xeneize. En medio de esta situación compleja que lo priva a Boca de conseguir refuerzo para esa posición (tampoco llegó Marino Hinestroza), desde el entorno del jugador confirman que el pase está caído.