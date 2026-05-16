Ángel Di María habló tras la eliminación ante River, donde la gente lo silbó

El Millonario le ganó por 1 a 0 a Rosario Central, con gol de Facundo Colidio de penal. El Fideo se refirió a las polémicas de la semana.

Ángel Di María habló tras la derrota de Rosario Central ante River en las semifinales del Torneo Apertura y dejó varias definiciones. El capitán canalla se refirió a los silbidos que recibió en el Monumental , cuestionó el penal que terminó definiendo la serie, recordó el cruce previo por las polémicas arbitrales y remarcó el desgaste que sufrió su equipo por la seguidilla de partidos.

El clima en Núñez tuvo un foco especial puesto sobre Fideo, que fue reprobado por una parte de los hinchas del Millonario. Lejos de esquivar el tema, el campeón del mundo lo tomó como parte del contexto del fútbol argentino. "Es normal del folklore del fútbol argentino. En esta cancha fui ovacionado un montón de veces y en mi memoria va a estar eso", explicó. Después completó: "Hoy estoy vistiendo esta camiseta, no tengo la de la Selección, así que es fútbol como siempre”.

Sin embargo, el punto más fuerte de su declaración apareció cuando habló del penal con el que River ganó el partido. La frase de Di María llegó después de una previa cargada de tensión, en la que dirigentes del club de Núñez habían manifestado tener la “guardia alta” por las polémicas arbitrales que se habían dado entre Central y Racing. En ese contexto, el referente rosarino dejó entrever su malestar por la jugada que terminó marcando la diferencia.

“Hicimos un buen partido. Nos ganaron por un gol de penal. Sabíamos que estas cosas podían pasar acá. No por algo hablaron antes. Nosotros seguimos trabajando. Creo que hicimos un buen campeonato. Estoy orgulloso de nosotros. Ahora nos queda la Copa Libertadores, intentar terminar primeros”, comenzó Fideo ante la prensa tras el encuentro. Luego agregó: “Hay que seguir para adelante”.

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La palabra de Ángel Di María tras la eliminación de Rosario Central del Torneo Apertura.



"NOS TOCÓ JUGAR DE VISITANTE, BIEN DE VISITANTE, CREO QUE EL FÚTBOL ES ASÍ. DEMOSTRAMOS QUE ESTAMOS A LA ALTURA DE CUALQUIER EQUIPO".… pic.twitter.com/G5byeUPvqg — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 17, 2026

Más allá de la bronca por cómo se resolvió la semifinal, Di María también apuntó contra el calendario que viene afrontando Rosario Central. El capitán remarcó que el equipo llegó al cruce con River en medio de una seguidilla exigente, entre la competencia local y la Copa Libertadores, con poco margen para descansar y recuperar futbolistas. "Muchos hablan de que los demás no tienen descanso, y si pueden ver, Central nunca tuvo descanso", disparó.

Ángel Di María habló del proceso de Jorge Almirón en Central

A ese desgaste se le sumó un contratiempo en la previa del viaje a Buenos Aires. El plantel tenía previsto trasladarse en avión, pero el plan se modificó y Central terminó viajando en micro hacia la Capital. “No sé qué pasó en Aeroparque, no se podía aterrizar, así que nos tocó venir en colectivo”, relató Di María, al explicar una situación que sumó más horas de traslado antes de jugar en el Monumental.

De todos modos, el balance interno del plantel fue positivo. Pese a la eliminación, Fideo valoró la respuesta de sus compañeros en una cancha difícil y en un escenario cargado de presión. “Estoy más que feliz de lo que hizo este equipo. Creo que hicimos un gran trabajo en una cancha difícil de visitante”, afirmó.

En el cierre, Di María también miró hacia adelante y habló del inicio del ciclo de Jorge Almirón. El capitán de Central sostuvo que el equipo todavía está en una etapa de adaptación, pero confía en que el camino elegido puede dar resultados. "Con Jorge llevamos poco tiempo y creo que si seguimos por este camino vamos a poder tener alguna alegría pronto", añadió.