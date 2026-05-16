"Fideo seca nucas": el picante recibimiento de River a Ángel Di María

El ídolo de Rosario Central y campeón del mundo con la Selección Argentina jugó por primera vez en el Monumental desde su regreso al fútbol argentino.

River recibió a Rosario Central en el estadio Monumental luego de una semana intensa. La previa del partido comenzó con las declaraciones de Rodolfo D'onofrio , expresidente del MIllonario, quien pidió tener la "guardia alta más que nunca" luego del polémico cruce entre el Canalla con Racing , donde la Academia acusó "robo" del árbitro Darío Herrera .

Incluso, el actual presidente Stefano Di Carlo advirtió antes del partido: “Hay que estar como estamos: con la guardia alta. Hay que estar atentos. Esto, para ser honestos, es un bloque. Todos nosotros, toda la familia de River somos un bloque, y más en momentos decisivos. Siempre ha sido así. Jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y los 15 millones de hinchas que River tiene. Acá va a haber 15 millones de personas atentas, mirando, con la guardia alta. 85 mil en la cancha con la guardia alta. Y 15 millones en toda la Argentina que te miran todos los días lo que pasa con mucha atención. Esperemos que salga todo bien porque va a ser lo mejor para todos”.

En ese sentido, la expectativa pasaba por ver como el Monumental recibía a Ángel Di María, referente de Central y a su vez campeón del mundo con la Selección Argentina. El estadio lo silbó y luego cantó al grito de "Fideo seca nucas", dejando una clara postura contra el jugador y el Chiqui Tapia, presidente de la AFA.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2055769641448865928&partner=&hide_thread=false “SECANUCAS, FIDEO SECANUCAS”.



La gente de River, a Angel Di María. pic.twitter.com/vNUFzA7FR6 — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 16, 2026

En ese mismo sentido, la gente de River también coreó el ya típico canto de "Chiqui Tapia botón" agregando la acusación "vos sos hincha de Boca".

La explosiva declaración de Ángel Di María tras eliminar a Racing

La escandalosa victoria de Rosario Central frente a Racing por el Torneo Apertura no trajo calma, sino que desató una tormenta dialéctica entre las figuras de ambos clubes.

Ángel Di María utilizó sus redes sociales para lanzar un comunicado explosivo en el que denunció un trato desigual por parte de la prensa y el entorno del fútbol hacia los clubes de las provincias.

"Cómo molesta que Central pelee todo, cómo molesta ver ganar a los equipos del Interior. Nadie se hace cargo de por qué pierden", comenzó el "Fideo", notablemente molesto por los cuestionamientos sobre las decisiones arbitrales que favorecieron al equipo rosarino en el último encuentro. Para el delantero, existe una doble vara: "De la cantidad de veces que Central fue perjudicado nadie dijo nada, pero hoy las decisiones son siempre erradas. Qué loco, ¿no? Caretas".

El descargo del futbolista rosarino llegó luego de los dichos de Diego Milito, presidente de Racing, ante los medios de comunicación donde dejó claro “que se sintieron robados” en el Gigante de Arroyito.

Di María Racing Portada

Asimismo, Di María arremetió contra la concentración mediática en la Capital Federal y contra aquellos que impulsan cambios estructurales en el deporte. "Muchos de los que quieren ‘cambiar el fútbol’ no pueden ni dirigir su club. El periodismo más fuerte está en Buenos Aires, por eso los del Interior siempre tuvimos que callarnos, pero no nos callamos más. El Interior crece y eso duele", sentenció.

Además, el futbolista defendió la legitimidad del gol de Alejo Véliz, asegurando que la tecnología fue utilizada de manera tendenciosa para perjudicarlos: "El gol de Véliz no fue fuera de juego. Hay dos cámaras que enfocan y encontraron la que ve el offside. Qué casualidad, ¿no?".

Finalmente, el campeón del mundo con la Selección Argentina dejó una reflexión que siembra dudas sobre el retorno de otras figuras del exterior al fútbol doméstico, debido al clima de sospecha constante. "¿Para qué quieren que los campeones del mundo vengan a Argentina? ¿Para que digan que nos ayudan o que el fútbol está manchado? El fútbol no está manchado. Ahora somos todos iguales y eso molesta", concluyó.