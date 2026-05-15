La palabra de Maxi López acerca de la posible llegada de Mauro Icardi a River Plate

Tras varios años alejado de los medios tras su retiro futbolístico, Maximiliano López volvió a la vida pública a partir de su participación de MasterChef Celebrity. Hoy en día es un personaje que no le teme a las controversias. Con su cortocircuito con Mauro Icardi aún latente a pesar del paso del tiempo, Maxi respondió en una entrevista con ESPN sobre la chance de ver al actual delantero del Galatasaray en River Plate , el club de sus amores.

“Justamente de ese jugador no quiero opinar tanto... Pero lo que sí te voy a decir es que quiero que a River le vaya bien, no me importa quién venga. Quiero que River recupere el prestigio, que River vuelva a ser lo que era hace algunos años atrás. Y después, venga quien venga, no me interesa. Soy hincha de River, quiero a la institución, amo a la institución porque pasé toda mi vida. Entré a los 6 años, hice escuela, me ayudaron a mi familia cuando yo no tenía nada, me acompañaron en momentos difíciles. Que venga quien quiera, que esté a la altura. ¡Me estoy haciendo el boludo!“, concluyó su análisis entre risas.

Cuando le insistieron si por edad creía que el ex atacante del Inter de Milán y PSG podría no integrar una cartilla de opciones ideales para los de Núñez, realizó una argumentación más extensa: “Te voy a decir lo que pienso para el mercado de River como hincha. De lo que creo, River no tiene que traer más jugadores de arriba de 30 años. Vos tenés un central que de repente estando en la cueva, si vos lo armas bien, puede pasar, pero todo lo que es más de movimiento, centrocampistas y atacantes, me parece que el fútbol argentino de hoy tiene un nivel físico y de impacto enorme. Hay jugadores grandes que vienen y no te terminas adaptando”.

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Icardi, de 33 años, acaba de ser campeón otra vez en Turquía y aportó 14 tantos para el Galatasaray en la Superliga. Su contrato finaliza en las próximas semanas, por lo que su futuro es una incógnita y no es una rareza ver su apellido vinculado al club de Núñez.

Las declaraciones de Maxi López

En esta entrevista con ESPN, el ex futbolista José Chatruc también le preguntó a Maxi López por la escalada mediática que se desató tras su separación con Wanda Nara y la posterior extensa relación amorosa que nació entre su ex pareja y Mauro Icardi, quien era su compañero en Sampdoria. Ese hecho abrió la puerta a la aparición en la sociedad argentina del término “icardear”. “Obviamente volviste a Argentina y sanaste un montón de cosas, sobre todo lo de tus hijos. Pero, a la distancia, lo ves simpático todo lo que se armó con esto de la “icardeada”, que se generó un verbo nuevo. ¿Te cargaban con eso? ¿Lo pudiste superar eso también?“, le planteó el Pepe.

Maxi sonrió y se mostró muy relajado a la hora de opinar sobre aquel extenso conflicto que rodeó a su vida: "Pero nunca me importó nada... Si no no estuviera acá, y no pondría la cara. Siempre la pongo. Me vas a ver siempre con una sonrisa, feliz y disponible para todo el mundo. Para casi todo el mundo...“.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2055282910740050335&partner=&hide_thread=false "YO QUIERO QUE LE VAYA A RIVER BIEN, NO ME IMPORTA QUIEN VENGA. YO SOY HINCHA DE RIVER". Maxi López fue consultado sobre la posible llegada de Mauro Icardi al Millonario. Ojo... ¡no se opuso!



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Y agregó: “Lo mismo que hablábamos del fútbol que es escuela de vida, después te pasa en la vida. Te puede ir bien, te pude ir mal. Podés triunfar o no triunfar. Hoy festejo que puedo volver a criar a los chicos con Solange (Wanda Nara). Estamos cerca. Me acabo de sacar una casa cerca, ahí al lado, para que los chicos estén entre la casa de mamá y de papá, y vuelvan a tener todo eso que durante muchos años no pude tener. Estoy feliz”.

Maxi y Mauro compartieron el plantel de la Sampdoria de Italia, donde el ex River era una de las figuras consagradas y el actual hombre del Galatasaray era una promesa sin demasiado espacio. “En esa Sampdoria él era el tercer delantero. Me lesiono yo, se lesiona Nicola Pozzi y estaba él. Entró y en ese momento estaba listo. A veces estar listo, por ahí estás relegado, te da esa chance. Cuando entró, terminó el campeonato jugando él y después hizo la carrera. Estuvo listo en un momento donde puede pasar. Tercer delantero, no jugaba nunca y cuando nos lesionamos los dos, entró, jugó y rindió”, reflexionó.