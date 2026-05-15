Tras la polémica con Mbappé: otro jugador del Real Madrid apuntó a Arbeloa

El director técnico del Real Madrid , el español Álvaro Arbeloa , quien viene de tener un fuerte intercambio de declaraciones con el francés Kylian Mbappé , también habría discutido con otro jugador .

Según indicaron medios españoles, Arbeloa, que no continuará en el cargo una vez que finalice la actual temporada, habría protagonizado una incómoda escena con el español Álvaro Carreras .

Esta situación habría ocurrido a principios de enero luego de la derrota ante el Benfica de Portugal, por la octava fecha de la Champions League , lo que obligó al conjunto "Merengue" a disputar los playoffs.

alvaro carreras

El lateral le habría recriminado cuestiones tácticas al director técnico, quien le terminaría lanzando la frase: "sacá el carnet de técnico". Este no es el primer escándalo en el que se ve involucrado Arbeloa, ya que durante este jueves por la tarde protagonizó un incómodo cruce con Mbappé; este último se refirió a su suplencia argumentando que el DT le dijo que "era el cuarto delantero".

Arbeloa, por su parte, desmintió las declaraciones de Mbappé, aumentando aún más la polémica. La crisis interna en el Real Madrid no se limita solo a jugadores contra el DT, ya que la semana pasada el mediocampista francés Aurélien Tchouaméni y el uruguayo Federico Valverde protagonizaron una fuerte pelea y recibieron una dura multa por parte de la institución de la capital española.

¿Qué pasó entre Álvaro Arbeloa y Kylian Mbappé?

El Real Madrid no encuentra paz en las últimas semanas: tras varios escándalos mediáticos y una derrota ante Barcelona en el medio, esta vez se sumó un cruce de picantes declaraciones entre Kylian Mbappé y el entrenador Álvaro Arbeloa, luego de la victoria por 2-0 ante Real Oviedo por la Liga Española.

El encuentro tuvo unclima muy caldeado con los hinchas, con Florentino Pérez discutiendo cara a cara con un simpatizante, y los empleados del club retirando carteles en contra del presidente de la Casa Blanca.

Mbappé, a pesar de ser uno de los mejores jugadores del mundo, viene siendo muy criticado en el Real Madrid, con varios hinchas juntando firmas para que deje la institución.

mbappé y arbeloa portada Otra polémica en Real Madrid: cruce de declaraciones entre Arbeloa y Mbappé.

Tras ser suplente ante Real Oviedo e ingresar en la segunda parte, ante los periodistas, el francés declaró: "No he jugado porque Arbeloa me dijo que para él soy el cuarto delantero de la plantilla. Yo estaba listo para ser titular, pero es decisión del DT. No es por estar enfadado con Arbeloa, hay que respetar su decisión".

El entrenador, en conferencia de prensa, negó haberle manifestado eso al ex PSG: "Ya me gustaría a mí tener 4 delanteros, pero no tengo eso ni le he dicho semejante frase. No me habrá entendido bien, en ningún momento le puedo decir que es el cuarto delantero, vamos".

Además, enfatizó en que Mbappé volvía de una lesión, que fue un gran foco de discusión en las últimas semanas: "Es un jugador que hace 4 días no pudo ir ni al banco (por lesión), hoy no debía empezar porque no es un partido de vida o muerte. Tenemos un partido el domingo, donde seguro va a ser el primer delantero como dije. No tengo ningún problema con nadie, soy el DT del Real Madrid y decido quién juega y quién no".