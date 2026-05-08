Arde Real Madrid: Valverde terminó en el hospital luego de una fuerte pelea con un compañero

El merengue vive un presente escandaloso donde la falta de resultados deportivos son una clave en un clima de tensión que no cesa. Cuál es el rol del argentino Mastantuono.

Real Madrid no aguanta más en un clima de suma complejidad donde el plantel no da respuestas deportivas, quedando afuera de la Champions League en cuartos de final ante Bayern Múnich , y con la posibilidad de que el Barcelona de España grite campeón en su cancha si consigue la victoria el próximo domingo desde las 16 en el Santiago Bernabeu.

En medio de lo deportivo, hay fuertes rumores de un vestuario completamente roto y con la pelea de dos estrellas durante un entrenamiento que llevaron a cabo en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Franco Mastantuono habría quedado envuelto en el escándalo.

Una impactante discusión con empujones se habría dado entre el capitán del equipo Federico Valverde y el francés Aurélien Tchouaméni que habría iniciado en el campo de juego y terminado en los vestuarios. El mismo se habría originado por una dura entrada mientras ejercitaban en la práctica lo que fue determinante para que estalle la bomba.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eldesmarque/status/2052374975613378592&partner=&hide_thread=false Otro importante incidente entre Fede Valverde y Tchouaméni.



Los jugadores han llegado a las manos esta mañana en el entrenamiento del Real Madrid y el uruguayo ha tenido que acudir al hospital.



Lo cuenta @Adrianfouz



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Según trascendió, este hecho fue la sucesora de un enfrentamiento que habrían tenido los defensores Antonio Rüdiger y el lateral izquierdo Álvaro Carreras que se tensaron en el vestuario, un hecho reconocido por el último mencionado a través de una publicación en sus redes sociales donde afirmó que hubo "un incidente con un compañero”, y que “se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado". En la misma sintonía, afirmó: "Mi relación con todo el equipo es muy buena”.

La picante pelea que decantó en la visita de Valverde al hospital

Según trascendió por parte del mismo medio, este jueves por la mañana "Valverde se negó a dar la mano a Tchoauméni por la mañana, empezando de esta manera una sesión muy hostil que acabó con un seria pelea en el vestuario al final del entrenamiento".

Por otra parte, relató un suceso particular: "En el lance entre los dos, de manera involuntaria, no propiciado por un golpe de Tchouaméni, Fede sufrió una fuerte contusión que le provocó una brecha y que le obligó a ir al hospital".

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Valverde SE NEGÓ a dar la mano a Tchoauméni por la mañana, empezando de esta manera una sesión muy hostil que acabó con un seria pelea en el vestuario al final del entrenamiento.



En el lance entre los dos, de manera INVOLUNTARIA y no propiciado por… https://t.co/unrjt36x3o pic.twitter.com/Pq4gPPMGLx — Madrid Sports (@MadridSports_) May 7, 2026

La compleja relación con el entrenador Álvaro Arbeloa

Los jugadores aún responden a las decisiones que toma el entrenador Álvaro Arbeloa debido al rol que le encomendaron desde la dirigencia de la institución, pero lo cierto es que no hay afinidad con los jugadores a punto tal que hasta seis futbolistas del plantel no le dirigirían la palabra. De base, un tema complejo para que el equipo pueda funcionar futbolísticamente.

Cuál es el rol de Mastantuono en el conflicto

Según replicó en sus redes sociales la cuenta de X Madrid Sports, el futbolista "llegaba el primero y se ponía en la camilla. Los fisios respetaban la ley no escrita de que los veteranos van primero que los jóvenes. Mastantuono se quejó a Xabi Alonso", reveló sobre una de las situaciones que también está en el foco de atención.

Hinchas del Real Madrid juntan firmas para echar a Mbappé del equipo: los motivos

El escándalo en torno a Kylian Mbappé no cesa luego de las imágenes que trascendieron sobre viajes que realizó por Europa junto a la actriz Ester Exposito, principalmente por destinos como Italia y Francia, particularmente por París. No se da en un contexto normal: si bien atraviesa su etapa vacacional donde tienen permitido hacer las actividades que deseen, en el Real Madrid hay enojo debido a que afronta una lesión y pretenden que esté enfocado en su totalidad a la recuperación.

Debido a estas imágenes que se viralizaron, los fanáticos tomaron medidas contundentes sobre esto y dejaron en claro que están enojados con lo que vieron. Rápidamente iniciaron una campaña en las redes sociales con una intención contundente reflejada en su titulo.

"Mbappé Out", la iniciativa de los hinchas

Los hinchas se cansaron por esta situación y le hicieron saber que el club está por encima del nombre propio. Tras la polémica, lanzaron la campaña: "Madridistas, haz que tu voz se escuche. Si crees que el cambio es necesario, no te quedes en silencio, firma esta petición y muestra que lo que tú piensas es lo mejor para el futuro del club".

Hasta este martes al mediodía, la campaña sumaba cerca de un 1.500.000 firmas que avalan la iniciativa de algunos hinchas merengues, pero dos días más tardes, la iniciativa alcanzó cerca de 32 millones.

32 millones firmas Mbappé

Yate, lujos y viajes: las fotos comprometedoras de Mbappé junto a una mujer que molestaron en Real Madrid

En Francia la preocupación es muy grande en torno a la figura de Kylian Mbappé por la lesión que pone en jaque el rendimiento con el que llegaría al Mundial 2026, ni hablar del Real Madrid que perdió una pieza importante para el cierre de La Liga con el clásico por delante donde el Barcelona puede gritar campeón en su cara, en caso de empatar o ganar.

Pero a esas preocupaciones en un contexto difícil para el club, el delantero francés respondió con imágenes polémicas que lo ponen en el centro de la escena y generaron un fuerte debate en el fútbol europeo. Cuando los hinchas esperaban verlo públicamente realizando una importante recuperación física de su lesión, circularon distintas fotos de viajes que realizó Mbappé junto a una mujer en sus vacaciones que generaron fuertes críticas.

Yate, lujo y viajes a distintos puntos del mundo

El francés fue visto en Italia y Francia, principalmente en la ciudad de París, junto a la actriz Ester Espósito, en medio de la recuperación de su lesión. En las mismas se los vio a ambos disfrutando de un periodo vacacional que generó malestar en el club merengue: “Eso ha molestado en los despachos de Valdebebas porque consideran que Mbappé debería haber tenido más cuidado a la hora de vigilar su exposición pública en esos viajes, especialmente el que realizó a Cagliari”, dijeron medios españoles.

Ester Exposito Mbappé

Qué dijo el entrenador Arbeloa sobre la polémica

“Toda la planificación de los lesionados está supervisada y a cargo de los servicios médicos del Real Madrid, que son quienes controlan cuándo se debe ir a Valdebebas y cuándo no. A partir de ahí, cada uno hace lo que considera oportuno en su tiempo libre; yo ahí no puedo entrar”, dijo el DT Álvaro Arbeloa tras el partido ante el Espanyol.

Luego, dijo: "No dudo del compromiso de ninguno de mis jugadores, creo que todos saben lo importante que son estos partidos para nosotros. Como que entienden lo que representan, dónde están y lo importante que es. Y la suerte que tienen todos, que tenemos todos de estar en el Real Madrid”. Para cerrar, dijo con firmeza: “Somos un club que, por suerte, no ha existido, no existe, ni existirá un jugador más grande que el Real Madrid”.