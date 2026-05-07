Continúa el escándalo en Real Madrid: el comunicado de Valverde tras conocerse su parte médico

En la previa del clásico que puede definir la Liga de España, una fuerte pelea sacude el vestuario de la Casa Blanca.

Real Madrid no tiene descanso: tras reportarse una pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni en un entrenamiento, el club informó el parte médico del uruguayo, que además realizó un comunicado por redes sociales explicando la situación, para cortar con las especulaciones.

Según informó el club, el volante uruguayo estará fuera dos semanas por un traumatismo craneoencefálico , y a ambos jugadores se les abrirá un expediente disciplinario por el conflicto en el entrenamiento.

Según habían informado varios periodistas, Valverde y Tchouaméni habrían discutido en dos entrenamientos por una fuerte patada del francés. Luego pasó a mayores en el vestuario, y el uruguayo terminó en el hospital por un corte en la cabeza.

Esto se suma a varios conflictos internos, como diversos desacuerdos del plantel con el cuerpo técnico. Además, muchos compañeros no están contentos con las actitudes de Mbappé en las últimas semanas. Todo esto ocurre a días del clásico ante Barcelona, que podría definir la Liga española.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2052431569969668539?s=20&partner=&hide_thread=false Salieron a la luz todos los DETALLES de las DOS PELEAS entre Valverde y Tchouaméni:



• Ayer, en el entrenamiento, Tchouaméni le dio una dura patada a Valverde, y el uruguayo se enojó y NO ACEPTÓ LAS DISCULPAS.



• A partir de ahí el Valverde empezó a pegarle patadas cada… https://t.co/CRXPV6ZIYv pic.twitter.com/wGGmPmpzKw — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 7, 2026

El club informó a través de sus redes sociales: "El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni", y agregó que una vez resueltas las sanciones, serán comunicadas.

Con respecto a la salud de Valverde, la Casa Blanca informó que "se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2052478649329172944?s=20&partner=&hide_thread=false Real Madrid confirma que Valverde sufrió un TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO en su pelea con Tchouameni.



Estará de baja por DOS SEMANAS. https://t.co/1Q7yQnZmSi pic.twitter.com/Mdg8JdyXRt — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 7, 2026

El comunicado de Federico Valverde

El volante uruguayo se manifestó sobre el incidente a través de redes sociales: "Ayer he tenido un incidente con un compañero producto de una jugada en un entrenamiento, donde el cansancio de la competición y la frustración hacen que todo se agrande".

"En un vestuario normal estás cosas pueden suceder y se zanjan entre nosotros mismos sin que salga a la luz. Evidentemente acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento, sumado con una temporada sin títulos donde el Madrid siempre es el punto de mira y todo se magnifica" continuó el mensaje, con una leve referencia a que alguien de adentro filtra la información.

Sobre su golpe, Valverde mencionó: "Hoy volvimos a tener un desencuentro. En la discusión golpee accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital".

"En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho, aunque entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos cagado a piñas o ha sido intencional, pero eso no sucedió", manifestó el referente del Real Madrid, molesto con los rumores sobre la pelea.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/partidazocope/status/2052480974466720104?s=20&partner=&hide_thread=false ÚLTIMA HORA I Comunicado de Valverde



Valverde desmiente que Tchouamení le haya pegado: "En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho"



"Golpeé accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente"



"Lo siento de corazón… pic.twitter.com/Mb1txZx4bC — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 7, 2026

Por último, terminó el comunicado pidiéndole disculpas a los hinchas del club español: "Lo siento. Lo siento de verdad porque esta situación me duele, y el momento que estamos atravesando me duele. El Madrid es una de las cosas más importantes en mi vida y no puedo ser indiferente".