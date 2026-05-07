Del penal atajado a la asistencia de lujo: los argentinos que avanzaron a la final en competencias europeas

Los futbolistas nacionales fueron protagonistas para que sus equipos pasen al partido decisivo en la Europa y Conference League.

Emiliano Buendía y el Dibu Martínez fueron clave para avanzar a la final de la Europa League.

Las competencias europeas están llegando a su culminación , y los argentinos continúan siendo protagonistas: Dibu Martínez y Emiliano Buendía jugarán la final de la Europa League , mientras que Augusto Batalla fue clave para que el Rayo Vallecano avance en la Conference League .

Para la goleada de Aston Villa , Martínez tuvo una gran atajada y Buendía metió un gol y dio una asistencia, mientras que Batalla tapó un penal al final del encuentro para cerrar la clasificación.

El Aston Villa goleó 4-0 en el duelo de equipos ingleses al Nottingham Forest y se metió en la gran final de la Europa League, donde se enfrentará con el Friburgo de Alemania. Dio vuelta la serie, ya que en la ida había caído 1-0.

Lejos de sentir la presión de verse abajo en el global, el Aston Villa jugó en un altísimo nivel desde el inicio del encuentro y pudo abrir el marcador a los 36 minutos, cuando Buendía hizo una grandísima jugada individual para desbordar y asistir a Watkins, quien solo tuvo que empujar la pelota con el arco libre en el área chica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2052474558297280558?s=20&partner=&hide_thread=false ENORME JUGADA Y ASISTENCIA DE EMI BUENDÍA EN LA SEMI DE EUROPA LEAGUE. pic.twitter.com/TOIIxQJFkZ — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 7, 2026

El mismo Buendía, que fue una de las figuras del partido, anotó el 2-0 de penal a los 11 minutos del complemento con una precisa ejecución cruzada. De esta manera, los Villanos se ponían en ventaja en el global por primera vez en toda la serie. Con esta ventaja, el Dibu le tapó un mano a mano a Wood que evitó la igualdad de la serie.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2052484925689909329?s=20&partner=&hide_thread=false ¡EMI PARA PONER UN PIE EN LA FINAL! Buendía cambió penal por gol para el 2-0 (2-1 global) de Aston Villa sobre Nottingham Forest.



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El 3-0 que comenzaba a liquidar el asunto llegó solo 20 minutos después, cuando McGinn definió con mucha categoría luego de una gran contra, en la que el Villa encontró grandes espacios gracias a la desesperación que comenzaba a apoderarse de sus rivales.

Finalmente, el 4-0 definitivo llegó a los 35 minutos de la segunda nuevamente de la mano de McGinn, con una definición muy parecida a la de su gol anterior, pero en esta ocasión al primer palo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2052501778923413510?s=20&partner=&hide_thread=false ESTÁS EN LA FINAL DE LA UEL Y VOS TIPO...



La locura de Dibu Martínez y Emiliano Buendía tras la clasificación del Aston Villa a la final... ¿podrá vencer al Friburgo para ser campeón?



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Batalla, clave para el Rayo Vallecano en la Conference League

El Crystal Palace inglés y el Rayo Vallecano de España son los clasificados a la final de la UEFA Conference League 2026, la tercera copa europea en importancia tras la Champions y la Europa League.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Conf_League/status/2052497622519238957?s=20&partner=&hide_thread=false The #UECLfinal is set.



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Rayo Vallecano continúa viviendo un sueño y se impuso por 1-0 frente al Racing de Estrasburgo (mismo resultado que la ida), en el que fue titular el volante argentino Valentín Barco, y accedió a la primera final europea de su historia.

El único gol del partido que se disputó en el estadio del equipo francés llegó a los 41 minutos del primer tiempo, cuando el delantero brasileño Alemão se quedó con el rebote de un disparo previo del defensor Florian Lejeune y, con el arquero Mike Penders desparramado en el suelo, disparó hacia el arco libre.

Además, el arquero argentino Augusto Batalla fue uno de los héroes de la noche al detener un penal, en el tercer minuto de descuento del complemento, frente al remate bajo y centralizado del mediocampista Julio Enciso. El guardameta surgido de River también detuvo el rebote, que le quedó al defensor Ismael Doukoure.