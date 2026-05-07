Violencia familiar: allanaron en busca de armas y dieron con dosis de cocaína

Un caso de violencia familiar en el oeste neuquino permitió no solo dar con un arma sin autorización, sino también con dosis de droga listas para la venta y otros elementos de interés que complicaron al principal sospechoso.

Según informó la Policía, el allanamiento se concretó durante la tarde del miércoles en una vivienda del oeste, en el marco de una causa con intervención del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 4. La diligencia, iniciada minutos después de las 16 horas, "fue ordenada mediante oficio judicial y tuvo como objetivo el secuestro de armas de fuego y elementos relacionados", informaron desde Prensa de la fuerza provincial.

Durante el procedimiento, que fue realizado por personal de la Comisaría 21 de Melipal, se pudo identificar al propietario de la vivienda y se concretó el secuestro de una escopeta calibre 12/70 con cartuchos en su culata, además de municiones de distintos calibres y vainas servidas que fueron halladas en distintas partes del inmueble.

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La sorpresa, sin embargo, llegó de la mano del hallazgo de droga y lo que parecería señalar que el sindicado se dedicaba a la venta de estupefacientes al narcomenudeo. Tras detectar la presencia de dosis de droga, se dio intervención al personal del Departamento Antinarcóticos, quienes incautaron teléfonos celulares, una balanza digital, más de ocho gramos de sustancia que arrojó resultado positivo para cocaína, dinero en efectivo y elementos utilizados para el fraccionamiento, como bolsitas tipo ziploc y un cuaderno con anotaciones donde se llevaría registro de las ventas.

Como resultado de todo el operativo, el individuo fue trasladado para la notificación de medidas cautelares y quedó imputado por presunta tenencia ilegal de arma de fuego, conforme lo dispuesto por la fiscalía interviniente.

Estafaba con tarjetas de crédito y le encontraron cocaína y marihuana

Una situación muy similar se dio en el marco de otro operativo, que tuvo como protagonista a una mujer que fue demorada sospechada de mantener un importante negocio a base a estafas mediante el uso de tarjetas de crédito robadas. Pero además, durante las diligencias en su vivienda también secuestraron una cantidad importante de drogas.

El "multirubro" funcionaba en una casa del barrio Cordón Colón de la ciudad y estaba siendo estudiado por la Unidad Fiscal de Delitos Económicos.

En el marco de una investigación por la presunta estafa, personal de la División Estafas y Otras Defraudaciones del Departamento Delitos Económicos de la Policía del Neuquén realizó tareas de campo y luego el allanamiento este miércoles por la tarde.

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El caso se abrió a partir de una denuncia radicada por una vecina que reportó el extravío de documentación personal y tarjetas bancarias. Posteriormente, la damnificada detectó consumos no autorizados por montos millonarios superiores a los cuatro millones de pesos en distintos comercios de Neuquén.

De esta manera, la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, dispuso tareas investigativas como el análisis de registros fílmicos y diversas diligencias que permiteron al personal policial identificar a la presunta autora de las maniobras y establecer el domicilio donde residiría.

Luego de gestionar la orden judicial realizaron el procedimiento de allanamiento en Cordón Colón donde los efectivos finalmente secuestraron elementos de interés para la causa.