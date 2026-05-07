Impactantes imágenes: se incendió una camioneta a metros de la Ruta 22

Una camioneta terminó envuelta en llamas este martes por la mañana en la localidad de Senillosa y debió ser asistida por personal de Bomberos Voluntarios para controlar el incendio.

El hecho ocurrió cerca de las 8:50 en la intersección de las calles Sarmiento e Islas Malvinas , donde una camioneta Chevrolet S10 blanca comenzó a incendiarse por causas que no fueron informadas oficialmente.

Las impactantes imágenes difundidas por Bomberos Voluntarios de Senillosa muestran una intensa columna de humo negro que podía observarse a varios metros de distancia, mientras las llamas consumían gran parte del vehículo.

En el lugar trabajaron dos dotaciones de bomberos con los móviles 09 y 19, que realizaron tareas de control y extinción del fuego para evitar que las llamas se propagaran o generaran mayores riesgos en el sector.

Camioneta incendiada Senillosa (1)

Según indicaron desde el cuartel, el incendio vehicular provocó importantes daños materiales sobre la camioneta. En las fotografías puede verse que el fuego afectó especialmente la cabina y la caja del rodado, que terminó con severos daños en la carrocería.

Durante el operativo, los bomberos desplegaron varias líneas de agua sobre la calzada mientras vecinos y automovilistas observaban el trabajo realizado para sofocar el incendio.

Hasta el momento no trascendió si hubo personas heridas ni cuáles fueron las causas que originaron el fuego en la camioneta.

Camioneta incendiada Senillosa (2)

Motín e incendio en la Comisaría Tercera tras un pedido rechazado: ¿Qué ocurrió?

Dos internos de la Comisaría Tercera iniciaron un motín incendiando colchones y otros elementos luego de que les sea negado un pedido de recibir una visita para recibir elementos de higiene, por tratarse de un horario no permitido para ello. Un importante operativo debió desplegarse para desactivar la situación.

El comisario mayor Pedro Guento, subdirector de la Dirección Seguridad Confluencia, informó este martes en diálogo con LU5 que todo comenzó el lunes alrededor de las 22:30, en la alcaidía de la unidad policial de Antártida Argentina al 2400.

Comisaría 3 - Comisaria Tercera

"Comenzó un reclamo en primer momento de dos internos, quienes habían solicitado al cuartelero la posibilidad de hacer un llamado a familiares para que le traigan elementos personales, de higiene personal. Ante la negativa, porque es un horario no permitido para la visita ni el ingreso de elementos, comenzaron en primer momento a golpear lo que es una puerta reja, la cual pudieron sacar de su marco, incendiaron ropa, posteriormente un colchón, con esa puerta lograron trabar la puerta de ingreso principal", relató el comisario sobre el inicio del conflicto.

En este sentido, el jefe policial indicó que hay un horario específico, que se suele limitar a la franja diurna, para recibir visitas y elementos, principalmente porque todos deben atravesar una requisa. "Por eso en horario nocturno no se permite, o sea, no es una situación desconocida para los internos", sostuvo.

Ante esta situación, el personal de la comisaría convocó a personal de Bomberos y a personal del Departamento de Seguridad Metropolitana para intervenir y calmar los ánimos. Sin embargo, su ingreso fue difícil porque los internos buscaban evitar la intervención, por lo que se debió trabajar desde afuera, primero intentando sofocar algunos focos ígneos que se habían originado en colchones. Una vez hecho esto, el grupo de Metropolitana se dispuso a ingresar a la zona de celdas.