Un incendio consumió un dúplex: una madre y sus dos hijos debieron ser hospitalizados por inhalación de humo

Produjo una densa y espesa columna de humo negro que se vio desde gran parte de la ciudad. Ocurió en la tarde de este sábado en el barrio Don Bosco II.

Un incendio de grandes proporciones afectó, en la tarde de este sábado, a una vivienda ubicada en la parte posterior de un terreno ubicado en las calles Olta y Domene del barrio Don Bosco II . Como consecuencia, sus habitantes, una madre con sus dos hijos adolescentes debieron ser trasladados al Hospital Bouquet Roldán por inhalación de humo.

A primera hora de la tarde, una densa y oscura columna de humo se dejaba en buen parte del Bajo neuquino. Para poder extinguir el fuego y enfriar las paredes demandó una gran tarea por parte de Bomberos de la Policía de la Provincia.

“Se produjo un incendio en una vivienda de dos plantas, un dúplex, con cinco ambientes, ubicada en la calle Olta. Intervino personal del Cuartel Dos, Gregorio Álvarez, y del Cuartel Central de bomberos, utilizando recursos humanos e hídricos”, detalló el comisario Martín Corzo a LM Neuquén .

Corzo agregó que “la madre y sus dos hijos, de 16 y 18 años, fueron trasladados al Hospital Bouquet Roldán por inhalación de humo, sin presentar quemaduras. Mientras que el padre no estaba en el domicilio dado que se encontraba trabajando”.

El dúplex está ubicado en la parte posterior y los bomberos trabajaron arduamente para contener el fuego y así evitar que su propagación a propiedades lindantes.

incendio- vivienda- dúplex- Don Bosco- 2 Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

También estuvo presente personal de la Comisaría 41 y del servicio de emergencias del SIEN para el traslado de las personas afectadas por la inhalación de humo. El comisario sostuvo que personal de Siniestros y de la División Judiciales de bomberos están investigando el origen del incendio, dado que se desconoce cómo se inició.

Se registraron temperaturas muy altas en la vivienda

Corzo destacó que “hubo un registro de muy altas temperaturas por cómo quedó afectado el lugar, por las paredes y la caída de mampostería”. El comisario subrayó que “se registraron muy altas temperaturas en el lugar, con caída de mampostería y afectación de un vehículo antiguo que se encontraba en la parte posterior de la vivienda".

Detalló que la vivienda estaba construida principalmente de material, con una parte de construcción en seco en la planta baja. Resaltó que "lo importante es que no se registraron víctimas ni lesionados" por el fuego que consumió la vivienda.

Incendio de un quincho

Este último jueves una persona también debió ser hospitalizada por inhalacipon de humo. Se desató un incendio en un domicilio del barrio La Cascada de San Martín de los Andes y como consecuencia del espeso humo que emanaba de la propiedad, un vecino debió ser atendido por personal sanitario por inhalación de humo.

De acuerdo a la información del Cuartel de Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes, recibieron múltiples llamados telefónicos cerca 13 de este jueves para alertar y convocarlos por un incendio que se estaba desarrollando en una propiedad del calle Luis Goñi del barrio La Cascada de esa localidad cordillerana.

San Marín de los Andes- incendio- quincho-1 Gentileza Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes

"Se procede rápidamente a contener la propagación, evitando que el fuego afecte de manera directa a las viviendas vecinas, y se inicia el ataque al foco principal, logrando su extinción total tras aproximadamente dos horas de trabajo", informaron desde el cuartel.

Indicaron los bomberos que hasta el momento se desconoce cómo se habría originadp el incendio. Asimismo, "un vecino debió ser asistido en el lugar por personal del SIEN debido a la inhalación de humo", aseguraron.