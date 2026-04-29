Neuquén La Mañana incendio Evacuaron una sucursal de la Cooperativa Obrera por un incendio

Evacuaron una sucursal de la Cooperativa Obrera de San Martín de los Andes por un incendio. Federico Soto

Se registró un principio de incendio en una sucursal de la Cooperativa Obrera de la ciudad de San Martín de los Andes. Según la información preliminar, no se detectaron heridos entre los clientes o empleados del supermercado ubicado en el casco céntrico cordillerano.

Como consecuencia del incendio, rápidamente se evacuó el edificio ubicado sobre calle Villegas al 950, entre las calles Belgrano y Elordi.

De acuerdo a testigos, un cortocircuito sería la causa del principio de incendio. Un humo espeso y oscuro emanaba del interior de la Coope debido a que se propagó a unos cajones de plástico.