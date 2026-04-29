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Evacuaron una sucursal de la Cooperativa Obrera por un incendio

Ocurrió en la tarde de este miércoles en un local céntrico de San Martín de los Andes. No hubo lesionados entre los clientes y empleados.

Evacuaron una sucursal de la Cooperativa Obrera de San Martín de los Andes por un incendio.

Evacuaron una sucursal de la Cooperativa Obrera de San Martín de los Andes por un incendio.

 Federico Soto

Se registró un principio de incendio en una sucursal de la Cooperativa Obrera de la ciudad de San Martín de los Andes. Según la información preliminar, no se detectaron heridos entre los clientes o empleados del supermercado ubicado en el casco céntrico cordillerano.

Como consecuencia del incendio, rápidamente se evacuó el edificio ubicado sobre calle Villegas al 950, entre las calles Belgrano y Elordi.

De acuerdo a testigos, un cortocircuito sería la causa del principio de incendio. Un humo espeso y oscuro emanaba del interior de la Coope debido a que se propagó a unos cajones de plástico.

Trabajaban en el lugar 6 dotaciones de Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes, drone de la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgo, SIEN, un camión de Manejo del Fuego, y Policía

SMAndes_FedericoSoto Incendio Cooperativa Obrera - 2
SMAndes_FedericoSoto Incendio Cooperativa Obrera - 3

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