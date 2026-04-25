Susto entre los vecinos de Neuquén próximos al tercer puente por el gran incendio en Cipolletti

Las autoridades locales y provinciales permanecían atentas en horas de la tarde de este sábado por las llamas que se veían desde las bardas neuquinas.

Los vecinos del noreste de la ciudad de Neuquén fueron los primeros en alertar por un incendio de grandes proporciones que, pensaban, se había desatado en dirección al tercer puente y los barrios próximos a la ruta.

Sin embargo, desde las defensas civiles de la capital neuquina y la provincia confirmaron a LM Neuquén que el fuego se desarrollaba en la margen opuesta del río Neuquén, en jurisdicción de la vecina ciudad de Cipolletti .

Un grupo de deportistas que estaba en la zona de bardas se alertó por las extensas llamas que suponían se estaba propagando en la vera del río, del lado neuquino. Fueron muchos neuquinos que se encontraban realizando actividades físicas, las clásicas caminatas y trekking de los sábados, y advirtieron el preocupante suceso que subieron a redes.

Fuera de control

Protección Civil de Cipolletti acudió al lugar tras ser alertados desde Neuquén por el incendio de grandes dimensiones que se había desatado en la tarde de este sábado.

"Nos estamos organizando y vamos a ir más como refuerzos", confió seguidamente un Voluntario, quien dio a entender que la situación de momento sigue fuera de control.

Así vieron el gran incendio de Cipolletti los vecinos de Neuquén

Así se ve el incendio desde las bardas de Neuquén

Testigos aseguraron a LM Cipolletti que al momento de iniciarse el incendio sintieron "como una explosión", por lo que habrá que aguardar la información oficial para conocer las verdaderas causas del episodio.

Incendio en Cipolletti a la altura del tercer puente

Pasadas las 20, y con un viento en aumento, no habían solicitado la colaboración de Bomberos de la Policia de Neuquén ni de los Bomberos Voluntarios de Centenario.

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Hay evacuados

Las llamas se propagan por zona de chacra, en cercanías del tercer puente. No obstante, los que estaban en riesgo eran los ocupantes de dos viviendas, que debieron ser evacuados ante el avance del fuego. En el lugar trabaja personal de Protección Civil de la vecina ciudad.

Recién pasadas las 21 y en medio de las arduas tareas, llegaron informaciones un tanto tranquilizadoras. "Se sigue trabajando pero está contenido el incendio", indicó Ayelén Quijada, directora de Protección Civil a LM Cipolletti.

Como el inquietante siniesto se registró a unos 300 metros de la ruta, el tránsito no sufrió tantas demoras en una arteria clave que conecta Cipolletti con Neuquén.