La neblina cubrió Neuquén y complica el tránsito: las zonas más afectadas

La mañana comenzó con visibilidad reducida en varios puntos de la ciudad. Piden precaución al circular por las calles.

Neuquén amaneció este lunes con una neblina espesa que cambió el paisaje de la ciudad y complicó la circulación desde temprano. En algunos sectores, la visibilidad se redujo de manera considerable, por lo que se pidió a quienes salgan a la calle que manejen con más cuidado y sin apuro.

El fenómeno se siente con mayor intensidad en los sectores altos de la ciudad , donde los bancos de niebla se mantienen más concentrados . En esas zonas, calles, accesos y avenidas pueden presentar tramos con poca visibilidad, algo que obliga a prestar atención no solo a otros vehículos, sino también a peatones, ciclistas y motociclistas.

La recomendación principal para quienes deben circular durante la mañana es bajar la velocidad y mantener una distancia prudente con el vehículo de adelante. En días con neblina, cualquier frenada brusca o maniobra inesperada puede generar una situación de riesgo, especialmente en calles con tránsito constante.

También es importante encender las luces bajas y, si el vehículo cuenta con ellas, las luces antiniebla. No se deben usar las luces altas, ya que pueden empeorar la visión al reflejarse sobre la niebla.

Neblina Neuquén

Desde Vialidad Nacional recordaron además la importancia de utilizar el limpiaparabrisas y el desempañador para mejorar la visibilidad desde el interior del auto. La humedad suele empañar los vidrios con rapidez y eso puede complicar aún más la conducción.

Qué hacer si la niebla se vuelve muy cerrada

En los sectores donde la niebla sea muy espesa, se aconseja evitar avanzar si no se ve con claridad. En ese caso, lo más seguro es buscar un lugar adecuado para detenerse y esperar a que las condiciones mejoren.

La advertencia más importante es no frenar sobre la calzada. Si el conductor necesita detenerse, debe salir del sector de circulación y estacionar en un lugar seguro. Un vehículo parado en medio de la calle o en un sitio poco visible puede convertirse en un peligro para quienes vienen detrás.

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Atención en los sectores altos

Los bancos de niebla se concentran principalmente en las zonas más elevadas de Neuquén, por lo que quienes viven o circulan por esos barrios deberán tomar mayores recaudos. La visibilidad puede cambiar en pocos metros y sorprender a los conductores en plena circulación.

Por eso, para este arranque de semana, el consejo es simple: salir con unos minutos extra, manejar más despacio y evitar distracciones. Mientras la neblina siga presente, la prioridad es llegar bien y evitar cualquier tipo de accidente.

Cómo estará el clima este lunes

El arranque de semana en Neuquén tendrá condiciones típicas de otoño, con frío en las primeras horas, una tarde algo más templada y cambios en el cielo hacia la noche. El lunes se presentará como una jornada estable, aunque la proyección indica que el viento empezará a ganar protagonismo con el correr de los días.

De acuerdo con el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), este lunes la ciudad tendrá cielo mayormente despejado durante el día y mayormente cubierto por la noche. La temperatura máxima prevista será de 16 grados, mientras que la mínima descenderá hasta los 0 grados.