Alerta violeta por niebla en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro: visibilidad reducida y gran parte del país

La AIC y el SMN emitieron advertencias por densos bancos de niebla. Además, se anticipa un marcado descenso térmico y la llegada de lluvias.

El panorama meteorológico para el Alto Valle de Neuquén y Río Negro se complicará de forma severa en las próximas horas. No solo se termina el breve respiro templado del sábado con un marcado descenso de la temperatura , sino que además se emitió un alerta violeta por niebla que afectará de manera directa las actividades cotidianas y la transitabilidad en la región.

El fenómeno, caracterizado por su alta densidad , promete generar importantes inconvenientes y dificultades en el normal desenvolvimiento de la vida social, principalmente durante las primeras horas del día.

Las autoridades regionales y nacionales solicitaron extremar las precauciones, ya que la visibilidad en las rutas y calles urbanas se verá drásticamente reducida. El fenómeno de niebla comenzará a intensificarse durante la mañana en valles, meseta y costa , marcando el inicio de un cambio rotundo en las condiciones del tiempo en toda la Patagonia norte.

Niebla 1

Qué provincias están afectadas por el alerta violeta

El mapa de advertencias muestra que el fenómeno de la niebla no será exclusivo de la región. El alerta violeta cubre una franja masiva del territorio nacional e impactará de lleno en:

El Alto Valle de Neuquén y Río Negro .

La Pampa .

Buenos Aires .

Santa Fe .

Entre Ríos .

Corrientes .

Misiones .

Sectores de Córdoba .

Chaco .

Formosa.

Para los automovilistas que deban transitar por los puentes carreteros que unen Neuquén con Cipolletti, o circular por las rutas nacionales 22 y 151, la recomendación es disminuir la velocidad, encender las luces bajas y antiniebla, y evitar detenerse sobre la banquina.

mapa alerta violeta niebla

Qué dice la AIC para este domingo

Más allá de la complicación por la falta de visibilidad, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipa para este domingo 31 de mayo un desmejoramiento generalizado. El cielo se presentará completamente cubierto durante toda la jornada, dejando atrás las tardes de sol.

La temperatura máxima registrará una baja moderada, alcanzando los 16°C por la tarde, mientras que la mínima caerá a los 5°C hacia la noche. El viento también jugará un papel clave para incrementar la sensación de frío: se esperan ráfagas provenientes del sector sudeste que oscilarán entre los 40 y 42 km/h. Además, hacia el cierre del domingo se prevé la llegada de inestabilidad con la probabilidad de lluvias débiles y lloviznas dispersas sobre la capital provincial y alrededores.

Cuánto bajará la temperatura el lunes

El inicio de la semana laboral profundizará las condiciones invernales en el Alto Valle. El lunes 1 de junio el termómetro continuará en descenso, con una temperatura máxima estimada en apenas 13°C durante el día y una mínima que se ubicará en los 6°C por la noche.

El lunes se presentará muy inestable , manteniendo la amenaza de precipitaciones y un cielo cubierto. El viento soplará desde el este a unos 27 km/h, con ráfagas de hasta 35 km/h, lo que obligará a los neuquinos a salir de sus casas con ropa de abrigo pesada.

Qué pasará durante la semana en Neuquén

Para el resto de la semana, el reporte extendido de la AIC muestra que la inestabilidad y la nubosidad serán las grandes protagonistas en la provincia.

El martes 2 de junio habrá un breve y temporario alivio térmico con una máxima de 19°C bajo un cielo parcialmente nublado , aunque volverá a cubrirse de cara a la noche junto a ráfagas de 36 kilómetros por hora. El miércoles 3 mantendrá el cielo cubierto y una máxima de 18°C. Finalmente, el jueves 4 de junio se prevé un nuevo frente inestable con una temperatura diurna de 16°C y una noche rigurosa donde el termómetro se desplomará hasta los 2°C , consolidando el ambiente plenamente invernal en toda la región.