Alerta violeta por niebla, con baja visibilidad: qué significa la advertencia

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta violeta por nieblas , ante la presencia de bancos densos que pueden reducir de manera importante la visibilidad y generar complicaciones en distintas actividades cotidianas, especialmente en rutas, accesos urbanos, aeropuertos y zonas cercanas a cursos de agua.

La advertencia rige para el Área Metropolitana de Buenos Aires, sectores de la provincia de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Santa Fe y Entre Ríos. Según informó el organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, el fenómeno se mantendrá durante la jornada y podría presentarse de manera persistente en amplias zonas del país.

Desde el SMN explicaron que el área alcanzada por la alerta “será afectada por neblinas y bancos de niebla persistentes”, una situación que provocará una reducción significativa de la visibilidad. En ese contexto, se pidió especial precaución a quienes deban trasladarse durante las primeras horas del día o circular por rutas donde la niebla pueda aparecer de forma repentina.

Qué implica la alerta violeta

La alerta violeta se utiliza para advertir sobre fenómenos que pueden generar inconvenientes o dificultades en la vida cotidiana, aunque no necesariamente representan una situación de riesgo extremo. En este caso, el principal problema está vinculado con la visibilidad reducida, que puede afectar tanto al tránsito terrestre como a la actividad aérea y fluvial.

Los bancos de niebla suelen formarse cuando hay altos niveles de humedad, poco viento y temperaturas bajas o frescas. Bajo esas condiciones, la visibilidad puede caer de manera considerable en pocos metros, lo que aumenta el riesgo de siniestros viales si no se toman los recaudos necesarios.

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Por eso, las autoridades remarcaron la importancia de evitar desplazamientos que no sean imprescindibles, sobre todo en las zonas donde la niebla se presente con mayor densidad. Para quienes deban salir igual, se recomienda planificar el viaje con anticipación, revisar el estado de rutas y accesos, y circular con extrema prudencia.

Recomendaciones para circular con niebla

Entre las principales recomendaciones, los organismos oficiales pidieron manejar a velocidad reducida, mantener una distancia prudente con el vehículo que circula adelante y llevar siempre las luces bajas encendidas. También se aconseja no utilizar luces altas, ya que pueden reflejarse en la niebla y dificultar aún más la visión.

Otra de las pautas clave es evitar maniobras bruscas, sobrepasos innecesarios y frenadas repentinas. En caso de que la visibilidad sea muy baja, lo más seguro es detenerse en un lugar permitido, lejos de la calzada, y esperar a que mejoren las condiciones.

Además, se pidió prestar atención a las indicaciones de los organismos de seguridad vial y respetar las señales de tránsito. La niebla puede generar una falsa sensación de cercanía o distancia, por lo que se recomienda extremar el cuidado en cruces, rotondas, puentes y accesos a zonas urbanas.

El SMN recomendó mantenerse informado a través de los canales oficiales, ya que las condiciones pueden variar según la zona y la intensidad de los bancos de niebla.

Cómo estará el clima en el AMBA

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, el miércoles comenzó con cielo nublado, neblinas y un ambiente frío a fresco. La humedad seguirá presente durante buena parte de la jornada y el cielo se mantendrá mayormente cubierto.

Para este miércoles, la temperatura mínima prevista es de 11 grados, mientras que la máxima alcanzará los 15°C. Aunque no se esperan valores extremos, la combinación de humedad, nubosidad y niebla hará que la jornada se perciba más fría, especialmente durante la mañana y hacia la noche.