Se pronostican vientos fuertes y nevadas: a qué zonas afectará la alerta del SMN

Las alertas tendrán impacto en varios sectores, donde además se registrarán bajas temperaturas.

Tras el paso del fin de semana largo por el feriado del 25 de mayo, en las últimas horas, se ha lanzado una alerta meteorológica que afectará a varias zonas del país durante este martes. Se anticipa frío y vientos fuertes.

Según publicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), están vigentes dos alertas de nivel amarillo que alcanzarán al centro y sur de la Argentina.

Por un lado, el organismo indicó que rige una alerta amarilla por por vientos fuertes rdel sector norte con velocidades entre 35 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora.

La alerta alcanzará únicamente a la zona central de la provincia de La Pampa.

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En este contexto, el organismo recomendó:

evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, tener precaución al conducir.

Alerta por nevadas intensas

Asimismo, el SMN confirmó que rige una alerta amarilla por nevadas. El aviso está vigente desde las 9 de la mañana de este martes en la provincia de Santa Cruz.

Se anticipan nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulaciones de nieve que oscilarán entre 10 y 20 cm, pudiendo superarse en áreas cordilleranas. En las zonas de menor altitud, la precipitación se presentará en forma de lluvia.

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Este fenómeno meteorológico podría afectar la visibilidad y las condiciones de tránsito en las áreas afectadas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones.

Evitá actividades al aire libre.

Retirá periódicamente la nieve acumulada en los techos.

acumulada los techos. Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve .

vehículos adecuados y preparados para hielo y . Ventilá vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Se viene un martes templado con viento y nubes

El martes 26 de mayo traerá modificaciones en las condiciones locales. La AIC anticipa vientos moderados para la jornada y un leve cambio en los registros térmicos diurnos.

Durante el día, la temperatura máxima ascenderá hasta los 20°C, ofreciendo una tarde templada con cielo mayormente despejado. El viento del noreste se hará notar un poco más al promediar los 31 km/h, acompañándose de ráfagas que alcanzarán los 39 km/h.

Y el miércoles 27 de mayo la cobertura nubosa será la gran protagonista. Tanto de día como de noche el cielo permanecerá cubierto en el Alto Valle. Durante las horas diurnas se aguarda una máxima de 19°C con vientos del sudeste a 24 km/h y ráfagas de hasta 32 km/h. Para la noche, la temperatura caerá nuevamente a los 4°C, registrándose vientos del este a 13 km/h con ráfagas de 17 km/h.