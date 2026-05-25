El primer papa estadounidense publicó su primer gran documento doctrinal y pidió que la IA no domine al ser humano ni quede en manos de unos pocos.

León XIV y la inteligencia artificial: la encíclica Magnifica Humanitas y el riesgo de una nueva Torre de Babel

El papa León XIV presentó este lunes en el Vaticano su primera encíclica, "Magnifica Humanitas" ("Humanidad magnífica"), un documento de 110 páginas dedicado al impacto de la inteligencia artificial sobre la dignidad humana. El primer papa estadounidense de la historia advirtió en el texto que la IA "no puede considerarse moralmente neutra" y reclamó "desarmarla" para evitar que termine dominando al ser humano.

El papa León XIV compara la era digital con la Torre de Babel y advierte sobre la deshumanización tecnológica. Para el pontífice, la revolución digital representa un cambio profundo que obliga a replantear la manera en que la humanidad comprende la dignidad, el trabajo, la política, la economía y la convivencia social.

León XIV no pretende condenar la tecnología ni rechazar el desarrollo científico: reconoce que la inteligencia artificial puede ayudar a sanar, educar, comunicar y mejorar las condiciones de vida. Sin embargo, advierte que la humanidad atraviesa un momento decisivo en el que el progreso técnico puede terminar debilitando la dignidad humana si pierde su orientación ética.

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La encíclica traza un paralelismo histórico deliberado. León XIV firmó el texto el 15 de mayo, en el 135.° aniversario de la Rerum Novarum de León XIII, el documento de 1891 que respondió a la Revolución Industrial y fundó la Doctrina Social de la Iglesia. El propio pontífice explicó que eligió su nombre papal inspirándose en ese legado, porque ve paralelismos entre aquella era de transformación y la actual revolución tecnológica.

Magnifica Humanitas: el poder de la IA concentrado en pocas manos

El núcleo crítico del documento apunta directamente a la concentración del poder tecnológico en el sector privado. Según el texto, patentes, algoritmos, plataformas digitales, infraestructuras y datos quedan "concentrados en las manos de unos pocos", que definen condiciones de acceso, reglas de visibilidad y oportunidades económicas para el resto del mundo.

El papa advierte que cuando un poder de tal magnitud se concentra en pocas manos, tiende a hacerse opaco y a eludir el control público, con el riesgo de generar nuevas dependencias, exclusiones, manipulaciones y desigualdades. Sus innovaciones tecnológicas, escribe, "pueden aumentar la participación y la justicia, o ampliar las desigualdades, el control y la exclusión".

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Frente a eso, León XIV reclama respuestas concretas y no solo declaraciones de buenas intenciones. En el documento pide marcos jurídicos sólidos, supervisión independiente, usuarios informados y un sistema político que no abdique de su responsabilidad. Y es contundente: una IA más moral no alcanza si esa moralidad es determinada por unos pocos.

La encíclica fue presentada con la participación del cofundador de Anthropic, Christopher Olah, empresa que mantiene un litigio con la administración de Donald Trump tras negarse a permitir el uso militar irrestricto de su tecnología. La presencia de Olah en el Vaticano fue leída por analistas como un gesto político cargado de simbolismo en el actual contexto de tensión entre la industria tecnológica y los gobiernos.

Embed - Presentación de la Carta Encíclica «Magnifica humanitas», 25 de mayo de 2026 — Papa León XIV

Expertos consideran que "Magnifica Humanitas" podría tener un impacto comparable al de "Laudato Si", la encíclica ambiental publicada por el papa Francisco en 2015, que generó repercusiones políticas y sociales a nivel global.

León XIV ya había marcado el tono en discursos previos: le dijo a adolescentes que usaran la IA de manera tal que, si desapareciera mañana, siguieran sabiendo cómo pensar, y ante legisladores de 68 países insistió en que la inteligencia artificial debe servir a los seres humanos, no reemplazarlos.