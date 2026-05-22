Crece la expectativa por la visita del papa León XIV a la Argentina: cuándo sería

Surgen señales que alimentan la posibilidad de una gira sudamericana. Sería la primera visita de un pontífice al país en casi 40 años.

La posibilidad de que el papa León XIV visite la Argentina antes de fin de año dejó de ser una simple especulación para transformarse en uno de los acontecimientos más esperados del calendario político, religioso y social del país.

Aunque todavía no existe una confirmación oficial de la Santa Sede , en las últimas semanas se multiplicaron las señales provenientes tanto del Gobierno argentino como del entorno Vaticano y de países de la región que alimentan la expectativa de una gira por América Latina durante noviembre.

El impulso más reciente surgió desde la Cancillería argentina. El canciller Pablo Quirno aseguró haber transmitido al presidente Javier Milei una “buena noticia” que “hará feliz a todo el pueblo argentino”, en un mensaje interpretado como un anticipo del eventual viaje del pontífice.

Embed Vine a reunirme con el Presidente @JMilei para darle “la Buena Noticia” que hará feliz a todo el pueblo argentino. Solo resta definir la fecha… qué linda Primavera…!



Dios bendiga a los argentinos, que las Fuerzas del Cielo nos acompañen y VLLC. pic.twitter.com/gMCXZvPYvP — Pablo Quirno (@pabloquirno) May 22, 2026

La frase fue publicada en redes sociales y estuvo acompañada de una referencia al calendario: “Solo resta definir la fecha, qué linda Primavera”, lo que reforzó las versiones sobre una posible llegada del Papa en los últimos meses del año. La reacción de Milei, también a través de redes, terminó de consolidar la idea de que las negociaciones se encuentran avanzadas.

Una gira sudamericana

Desde países vecinos también aparecieron indicios sobre el viaje. Fuentes diplomáticas uruguayas señalaron que se trabaja “intensamente” para concretar una visita en noviembre, mientras que dirigentes políticos de ese país adelantaron que el itinerario incluiría a Argentina, Uruguay y Perú durante la primera quincena de ese mes.

Entre ellos, el intendente de Florida, Carlos Enciso, sostuvo públicamente que esos países formarían parte de la agenda del pontífice. Sin embargo, hasta el momento ninguna de esas afirmaciones fue respaldada oficialmente por el Vaticano.

PAPA LEÓN.jpg El único viaje internacional confirmado por el papa para 2025 es el recorrido por Turquía y Líbano.

La cautela sigue predominando dentro de la Iglesia. El cardenal uruguayo Daniel Sturla consideró que la visita es “casi segura”, aunque aclaró que no habrá confirmación oficial hasta que la Santa Sede comunique formalmente la decisión a las conferencias episcopales de los países involucrados, un paso protocolar indispensable en este tipo de viajes.

En ese marco, fuentes eclesiásticas señalaron que cualquier anuncio oficial podría demorarse al menos hasta mediados de junio.

El vínculo entre Milei y León XIV

Las gestiones para concretar la visita comenzaron hace varios meses. En febrero, Quirno viajó al Vaticano y entregó personalmente al Papa una carta de invitación firmada por Milei, en la que el Gobierno expresó su voluntad de fortalecer las relaciones bilaterales y trabajar conjuntamente en temas vinculados con la paz y la cooperación internacional.

Ese acercamiento tuvo otro momento clave el 7 de junio de 2025, cuando Milei mantuvo su primera audiencia oficial con León XIV en el Vaticano. Durante el encuentro, ambos destacaron el “mutuo aprecio” entre la Argentina y la Santa Sede y dialogaron sobre pobreza, cohesión social y conflictos internacionales.

papa leon javier milei

En aquella reunión, el pontífice confirmó su intención de visitar la Argentina, aunque evitó precisar fechas. El gesto fue interpretado como una señal de acercamiento tras años de relaciones complejas entre el Vaticano y distintas administraciones argentinas.

Una visita con peso histórico

Tras asumir como jefe de la Iglesia católica el 8 de mayo de 2025, luego de ser elegido sucesor de Francisco en el cónclave, León XIV ya había manifestado públicamente su deseo de recorrer América Latina y visitar países como México, Uruguay, Argentina y Perú, aunque supeditó esos planes a las exigencias de su agenda internacional.

De concretarse, la visita tendría una fuerte carga histórica. La última vez que la Argentina recibió a un Papa fue en 1987, cuando Juan Pablo II realizó una gira pastoral de seis días que incluyó diez provincias y convocó a multitudes. Desde entonces, ni Benedicto XVI ni Francisco visitaron el país durante sus respectivos pontificados.

La eventual llegada de León XIV sería así la tercera visita papal a la Argentina y la primera en casi cuatro décadas, un acontecimiento de enorme simbolismo tanto para la Iglesia como para la sociedad argentina.