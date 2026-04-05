León XIV celebró su primera Pascua como papa con un fuerte mensaje sobre la guerra en Medio Oriente

El sumo pontífice expresó preocupación por la normalización de la violencia y exhortó a la comunidad a no permanecer indiferente ante los conflictos.

EL papa León XIV celebró su primera misa de Pascua como papa en plena Guerra en Medio Oriente.

En su primera misa de Pascua como papa, León XIV envió un mensaje contundente en medio de la escalada en Medio Oriente: pidió “elegir la paz” y alertó sobre la creciente indiferencia frente a los conflictos que dejan miles de víctimas.

El papa planteó, ante los miles de fieles reunidos en el Vaticano: “Nos estamos acostumbrando a la violencia, nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes. Indiferentes ante la muerte de miles de personas. Indiferentes ante las secuelas de odio y división que siembran los conflictos”.

El jefe de la Iglesia Católica dijo que se necesita “un canto de esperanza” contra los conflictos bélicos, como la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

León XIV, el primer papa nacido en Estados Unidos, se dirigió a los fieles desde un altar al aire libre en la plaza de San Pedro, rodeado de rosas blancas, y con las escaleras que bajan hacia la plaza donde se concentraron los fieles con plantas perennes de primavera, en una referencia simbólica al mensaje de esperanza del papa.

El pontífice les pidió a los fieles mantener la esperanza frente a la muerte, que advirtió que acecha “en las injusticias, en el egoísmo partidista, en la opresión de los pobres, en la falta de atención que se presta a los más vulnerables”.

Papa León IV

León XIV alertó: “Lo vemos en la violencia, en las heridas del mundo, en el grito de dolor que se eleva desde cada rincón por los abusos que aplastan a los más débiles entre nosotros, por la idolatría del lucro que saquea los recursos de la tierra, por la violencia de la guerra que mata y destruye”.

A diferencia de la tradición, donde los pontífices usan el discurso de alcance mundial para repasar los focos de tensión internacional, León XIV eligió ir por un enfoque global.

El papa no mencionó ningún escenario concreto pero como novedad convocó para el próximo sábado 11 de abril una vigilia de oración por la paz en la basílica de San Pedro

El significado de la Pascua en el cristianismo

Para los cristianos, la Pascua conmemora la resurrección de Jesucristo, ocurrida —según los Evangelios— al tercer día después de su crucifixión. Este hecho es el núcleo de la fe cristiana, ya que representa la victoria de la vida sobre la muerte y el cumplimiento de la promesa de salvación.

DOMINGO DE PASCUA

La Pascua marca el final de la Semana Santa, que incluye momentos clave como:

El Jueves Santo (la Última Cena)

(la Última Cena) El Viernes Santo (la crucifixión)

(la crucifixión) El Domingo de Pascua (la resurrección)

Además, es el punto culminante de un período de preparación llamado Cuaresma, de 40 días, dedicado a la reflexión, el ayuno y la penitencia.

Para la Iglesia Católica y otras confesiones cristianas, la Pascua sigue siendo el momento más importante del año litúrgico, incluso por encima de la Navidad.

El mensaje central —la vida que vence a la muerte— mantiene vigencia hoy, especialmente en contextos de crisis o conflictos, donde se resignifica como un llamado a la paz, la solidaridad y la esperanza.

¿Por qué cambia de fecha?

La Pascua no tiene una fecha fija. Se celebra el primer domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera (en el hemisferio norte). Por eso puede caer entre fines de marzo y abril.