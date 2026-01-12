Tras la captura de Maduro, el papa León XIV recibió a María Corina Machado

La dirigente opositora venezolana, reconocida por su labor internacional, fue incluida en la lista oficial de visitantes.

En las últimas horas se confirmó un importante encuentro que encabezó el Papa León XIV , al recibió a María Corina Machado en el Vaticano.

La dirigente opositora venezolana, reconocida por su labor internacional, fue incluida en la lista oficial de visitantes. Esto ocurrió a una semana de la captura del dictador Nicolás Maduro en Venezuela.

E l primer encuentro entre Machado y el primer Pontífice estadounidense, fue organizado en medio de máxima reserva.

Según precisaron, el papa León XIV recibió este lunes en el Vaticano a la líder opositora venezolana María Corina Machado, así lo confirmó la Santa Sede. No se ofrecieron detalles sobre el contenido de la audiencia.

Machado, galardonada en 2025 con el Premio Nobel de la Paz por su defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela, salió del país en diciembre, la dirigente debió recurrir a una operación secreta para abandonar Venezuela rumbo a Oslo, asistida por Estados Unidos y aliados locales, ante amenazas contra su seguridad.

La audiencia papal tuvo lugar el mismo día en que el ministro de Relaciones Exteriores italiano, Antonio Tajani, anunció que Alberto Trentini y Mario Burlo, dos detenidos desde noviembre de 2024 en Venezuela, habían sido liberados y se encontraban de regreso a casa.

Cabe recordar que tras la captura por parte de Estados Unidos del líder venezolano Nicolás Maduro, que será juzgado en Nueva York, el presidente Donald Trump dijo que Machado "no goza de apoyo ni de respeto en su país". Sin embargo, aclaró que se reuniría con ella esta semana.

El pedido del Papa León XIV

El papa se mostró varias veces preocupado por la situación que atraviesa Venezuela. El viernes pasado, durante su discurso al cuerpo diplomático acreditado en el Vaticano, el Papa pidió que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se busquen soluciones pacíficas alejadas de “intereses partidistas”.

“La escalada de tensiones en el mar Caribe y a lo largo de la costa pacífica americana es motivo de grave preocupación (...) Esto se refiere en particular a Venezuela, a la luz de los acontecimientos recientes. Renuevo mi llamado a respetar la voluntad del pueblo venezolano y a salvaguardar los derechos humanos y civiles de todos, garantizando un futuro de estabilidad y concordia”, dijo.

Y además, criticó el creciente recurso a la fuerza como forma de manejar las relaciones internacionales. "La guerra vuelve a estar de moda y el entusiasmo bélico se extiende. Se ha roto el principio establecido tras la Segunda Guerra Mundial, que prohibía a los países utilizar la fuerza para violar las fronteras ajenas", sostuvo.

Previo a su encuentro con Corina Machado, en una declaración que brindó el domingo pasado desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del ángelus, León XIV reiteró que "el bien del pueblo venezolano debe prevalecer" tras la intervención en Caracas.

Finalizó su mensaje solicitando oraciones por el futuro del país y la intercesión de la patrona nacional, la Virgen de Coromoto, y de los santos recientemente canonizados.